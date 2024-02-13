Hanoi'de Kaligrafi Festivali Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hanoi'de Kaligrafi Festivali Başladı

Hanoi\'de Kaligrafi Festivali Başladı

Vietnam'ın başkenti Hanoi'de her yıl düzenlenen kaligrafi festivali, bu yıl 3 Şubat'ta başladı. Festivalde, onlarca Vietnamlı kaligrafi sanatçısı, ziyaretçilere hünerlerini sergilemek üzere etkinliğe davet edildi. Festival, 19 Şubat'ta sona erecek.

13.02.2024 12:42  Güncelleme: 12:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HANOİ, 13 Şubat (Xinhua) -- Vietnam'ın başkenti Hanoi'de her yıl düzenlenen kaligrafi festivali bu yıl 3 Şubat'ta başladı.

Vietnamlı onlarca kaligrafi sanatçısı, ziyaretçilere hünerlerini sergilemek üzere etkinliğe davet edildi. Festival 19 Şubat'ta sona erecek.

Kaynak: Xinhua

Sizin düşünceleriniz neler ?

Vietnam, Etkinlikler, Sanat, Kültür, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hanoi'de Kaligrafi Festivali Başladı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2024 14:22:52. #1.11#
SON DAKİKA: Hanoi'de Kaligrafi Festivali Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement