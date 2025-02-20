Beypazarı ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı, kentte araması bulunan hükümlülerin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.T'yi yakaladı.
Hükümlü, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Hapis Cezası Olan Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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