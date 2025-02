Hapishane Bütçesi ve Ekonomi Eleştirisi

Güncel

"Yollar yapıyorsunuz, hastaneler yapıyorsunuz garantiyi milletimiz veriyor. Hapishane için bütçe talep etmişler. Hapishane yapılacak. İnşallah mahkum garantisi vermemişsinizdir. Bu son dönem heves ettiklerinize bakınca sanki mahkum garantisi vermiş gibi davranıyorsunuz. Her konuşana ya sabahın köründe bir gözaltı kararı ya ifadeye çağırmak için bir kolluk kuvveti gönderiyorsunuz. Dolayısıyla latifesini yapıyorum ama ben bu hükümete latife yapmaktan da korkar oldum" ifadesini kullandı.

Anahtar Parti Ankara 1. Olağan İl Kongresini Atatürk Kapalı Spor Salonunda yaptı. 'Devletin Başına Yavuz Gelecek', 'Yavuz Başa Gelmeden Durmayacağız' pankartlarının asılı olduğu salonda partililer, "Devletin başına Yavuz gelecek", "Dik dur eğilme halkın seninle" sloganları attı. Kongre başlamadan önce partinin Kurucular Kurulu Üyesi şarkıcı Ahmet Baydaroğlu kısa bir konser verdi. Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Yavuz Bülent Bakiler'in Anadolu şiirini okudu. Seymenlerin gösterisinin ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

"2028'de bugün yapamadığınız neyi yapacaksınız"

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, 29 yıl önce Muhsin Yazıcıoğlu'nun Gençlik Teşkilatı Başkanı olarak aynı salonda konuşma yaptığını anımsatarak, Ben yine aynı salonda aynı kürsüde 29 yıl önce söylediklerimi söylemek zorunda kalmışsam bu yöneticilerin bir hesap vermesi gerekmiyor mu? Ben bugün yıkılacak bu salonda, sen yarın yeni yapılmış salonda aynı şeyleri söyleyeceksek bu memleket yönetilememiş demektir. Nice kongrelere şahitlik etti bu salon, herkes umut eşitlik dolu bir hazine faizin enflasyonun olmadığı bir memleket vadetti. Madem herkes bunun vaadiyle geliyor biz bunun hesabını kimden soracağız? 2028'de bugün yapamadığınız neyi yapacaksınız? Siz sandıkta ne arıyorsunuz bize söyleyin. Sahip olmadığınız hangi kudreti arıyorsunuz sandıkta" ifadesini kullandı.

"Bu memleket istatistik yemiyor, ekmek yiyor"

Ağıralioğlu, "Kiralar ortada, pazar gıda enflasyonu ortada, faiz ortada, verdiğiniz zam ortada, 3 ayda eriyen zam ortada, hukuk ortada, ekonomide durduğumuz yer ortada, sınırlarımız ortada. Eskiden kasada sen ödeyeceksin ben ödeyeceğim kavgası olurdu; hiçbiri olmuyor. Çünkü kimsenin yemek ısmarlayacak gücü kalmadı, bitti. Bu memleket istatistik yemiyor, ekmek yiyor. Çocuklarımız yemek yiyemiyor diye bodurlaşma var. Yarış anaokulunda kopuyor. Yemek yemediği için aç karna okula gelen çocuk var. Sizin istatistiklerinize bakınca sütliman gözüküyor. Hakikat mi istatistik mi göreceğiz" diye konuştu.

"Bir işimiz olduğunda niçin adam aramak zorunda kalıyoruz"

Ağıralioğlu, "Herkesin bağırdığı memlekette iktidar herkesten çok bağırıyor. Millet bağırıyor mağduruz diye siz niye bağırıyorsunuz? Sayın Cumhurbaşkanı 'milletin adamı' olarak çağırılmayı çok seviyor, programlarda onu 'milletin adamı' olarak davet ediyorlar. Sormak istiyorum; siz milletin adamıysanız biz millet olarak yapılacak bir işimiz olduğunda niçin adam aramak zorunda kalıyoruz" dedi.

"Hapishane için bütçe talep etmişler, inşallah mahkum garantisi vermemişsinizdir"

Yolcu ve hastane garantili yap işlet modellerini hatırlatan Ağıralioğlu, "Yollar yapıyorsunuz, hastaneler yapıyorsunuz garantiyi milletimiz veriyor. Hapishane için bütçe talep etmişler. Hapishane yapılacak. İnşallah mahkum garantisi vermemişsinizdir. Bu son dönem heves ettiklerinize bakınca sanki mahkum garantisi vermiş gibi davranıyorsunuz. Her konuşana ya sabahın köründe bir gözaltı kararı ya ifadeye çağırmak için bir kolluk kuvveti gönderiyorsunuz. Dolayısıyla latifesini yapıyorum ama ben bu hükümete latife yapmaktan da korkar oldum. Herkese had bildirir. Herkese 'İşinize bakın' diye seslenir, kızar, parmak sallar bir hükümetimiz var. her tenkide her sesini beğenmedikleri kesime 'İşinize bakın' diyorlar" ifadesini kullandı.

Mehmet Marul yeni il başkanı seçildi

Konuşmaların ardından gerçekleşen İl Kongresinde tek aday olarak giren Mehmet Marul yeni il başkanı seçildi.