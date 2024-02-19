Harbin, Bahar Bayramı tatilinde yüzde 81,7 artışla 10 milyondan fazla ziyaretçi ağırladı - Son Dakika
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Harbin, Bahar Bayramı tatilinde yüzde 81,7 artışla 10 milyondan fazla ziyaretçi ağırladı

Harbin, Bahar Bayramı tatilinde yüzde 81,7 artışla 10 milyondan fazla ziyaretçi ağırladı

Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin, Bahar Bayramı tatilinde geçen yıla göre günlük ortalama yüzde 81,7 artışla toplam 10,09 milyondan fazla ziyaretçi ağırladı. Şehir, 8 günlük tatil boyunca 16,42 milyar yuan turizm geliri elde etti. Harbin, turistik yerler, kültür turizmi faaliyetleri ve bölgesel karakteristik markaları entegre ederek turistlerin kentin tarihini ve cazibesini daha iyi deneyimlemelerine yardımcı olacak turizm rotaları ve ürünleri tasarlamaya devam edecek.

19.02.2024 12:21
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HARBİN, 19 Şubat (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin, Bahar Bayramı tatilinde geçen yıla göre günlük ortalama yüzde 81,7 artışla toplam 10,09 milyondan fazla ziyaretçi ağırladı.

Şehrin turizm departmanından Pazar günü yapılan açıklamaya göre, 10-17 Şubat tarihleri arasındaki 8 günlük tatil boyunca şehir 16,42 milyar yuan (yaklaşık 2,28 milyar ABD doları) turizm geliri elde etti.

Harbin gelecekte turistik yerler, büyük ölçekli kültür turizmi faaliyetleri, bölgesel karakteristik markalar ve kültürel mekanlar gibi çeşitli turizm kaynaklarını entegre etmeye ve turistlerin kentin tarihini ve cazibesini daha iyi deneyimlemelerine yardımcı olacak turizm rotaları ve ürünleri tasarlamaya devam edecek.

Kaynak: Xinhua

Bahar Bayramı, Turizm, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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