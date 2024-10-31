Haredi Yahudiler Askerlik Yasağına Karşı Eylem Düzenledi

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İsrail ordusuna "katılmaktansa ölmeyi tercih edeceklerini" ilan eden Ultra-Ortodoks Yahudiler (Haredi), Tevrat kurslarında (Yeşiva) okuyan öğrencilerin askere alınmasına karşı eylem düzenledi.

Bir grup Haredi gösterici, Batı Kudüs'teki askere alım ofisi çevresinde sabah saatlerinden itibaren toplanmaya başladı. Yeşiva öğrencilerinin askere alınmasına karşı çıkan Haredi göstericiler, askere alım ofisinin önündeki yolu oturarak trafiğe kapattı.

Polis, göstericileri dağıtmak için güç kullanırken, Harediler kendilerine karşı müdahalede bulunan polise "Naziler" diyerek tepki gösterdi.

6 polis birliğinin müdahaleye hazır beklediği eylemde, bir göstericinin polislerce yerde sürüklendiği ve ters kelepçeyle gözaltına alındığı görüldü.

İsrail polisi ile Harediler arasında Batı Kudüs caddelerindeki kovalamaca uzun süre devam etti.

İsrail polis sözcülüğünden yapılan açıklamada, gösteriye katılan 2 kişinin gözaltına alındığı ve olaylarda bir polis memurunun yaralandığı bildirildi.

Açıklamada şişe ve taş fırlatan göstericilerin polis memurlarına "Naziler" diye bağırdıkları belirtildi.

Yüksek Mahkemenin Ultra Ortodoks Yahudilerin zorunlu askerlikten muafiyet kararı

İsrail Yüksek Mahkemesi, 25 Haziran'da oy birliğiyle Ultra Ortodoks Yahudi erkeklerin zorunlu askerlikten muaf tutulmasının yasal dayanağının bulunmadığına ve askerliğe uygun olanların göreve alınması gerektiğine karar vermişti.

Kararda, askere alınmayanların kamu tarafından finanse edilen sosyal yardım ve eğitim yardımlarından da yararlanamayacaklarına yer verilmişti.

Tarihi öneme sahip bu karar, İsrail'de yeni bir iç kargaşaya neden olma ve kültürel bir çatışmayı körükleme potansiyeline sahip bulunuyor.

Ultra Ortodoks Yahudileri askerlik hizmetinden kurtaran yasal muafiyet Mart 2024'te sona ererken askerlik yapmayı reddedenler, artık devlet desteği alamayacak.

Çoğu, dini gerekçelerle askere gitmeyi reddeden Harediler, 9 milyonluk ülkede nüfusun yaklaşık yüzde 12'sini oluşturuyor.

Laik Yahudilerle aralarında birçok konuda görüş ayrılığı olan ve toplumun geri kalanına entegre olmayı reddeden Haredi Yahudilerin çoğu, orduda dinlerinin gerektirdiği şekilde yaşayamayacakları gerekçesiyle askerlik yapmayı istemiyor.

Kadın ve erkekler için İsrail'de 3 yıl zorunlu askerlik hizmeti bulunuyor. Ultra Ortodoks Yahudilik inancına sahip Harediler ise 26 yaşına kadar Tevrat kurslarında (Yeşiva) eğitim almaları halinde askerlikten muaf tutuluyordu.

İsrail'de koalisyon ortağı Haredi partiler, "Tevrat eğitiminin temel hak olduğu" yönünde bir kanunu geçirerek temsil ettikleri kesimin askerlikten muaf tutulmasını yasal güvence altına almak istiyor.