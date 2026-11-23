Hareket halindeki otomobilin üstüne kamyonet kasasından direk başlığı düştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa Osmangazi'de 11 Eylül Bulvarı'nda seyreden kamyonetin kasasındaki aydınlatma direği başlığı, hareket halindeki otomobilin üzerine düştü. Olayda otomobil hasar görürken, direk başlığının düşme anı araç kamerası tarafından kaydedildi.
Bursa'da kamyonetin kasasında taşınan aydınlatma direği başlığı, hareket halindeki otomobilin üzerine düştü. O anlar araç kamerasına yansıdı.
OTOMOBİLİN ÜZERİNE DÜŞTÜ
Olay, Osmangazi ilçesi 11 Eylül Bulvarı'nda meydana geldi. Hareket halindeki kamyonetin kasasında bulunan aydınlatma direği başlığı, arkadan gelen otomobilin üzerine düştü. Otomobilin üzerine düşen parça, araçta hasara neden oldu.
Kaynak: DHA
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