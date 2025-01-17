Hareket Halindeyken Araçtan Düşen Genç Kız Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Hareket Halindeyken Araçtan Düşen Genç Kız Hayatını Kaybetti

Hareket Halindeyken Araçtan Düşen Genç Kız Hayatını Kaybetti

Ankara'da arkadaşı tarafından kullanılan otomobilden düşen İpek Ozan, arkadan gelen bir araç tarafından çarpılarak hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan sürücüler, kazanın nasıl meydana geldiğini açıklamaya çalışıyor.

17.01.2025 18:06  Güncelleme: 18:08
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ANKARA'da arkadaşı Özgür Ö.'nün (29) kullandığı hareket halindeki otomobilden düşen ve arkadan gelen başka otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybeden İpek Ozan (27), toprağa verildi. Gözaltına alınan Özgür Ö., Ozan'ın araçtan atladığını ileri sürdü.

Çankaya ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı'nda, saat 00.30 sıralarında meydana gelen olayda, İpek Ozan, erkek arkadaşı Özgür Ö.'nün kullandığı 06 CRS 718 plakalı otomobilden yola düştü. Ozan'a, arkadan gelen Ümit U. (52) yönetimindeki 34 AF 8738 plakalı otomobil çarptı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde, İpek Ozan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Araç sürücüleri gözaltına alındı.

'NASIL TOPRAĞA VERECEĞİM ONU'

İpek Ozan'ın cansız bedeni, Ankara Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. İpek Ozan için Karşıyaka Mezarlığı içerisindeki Ahmet Efendi Camisi'ndeki cenazeye annesi Zuhal Ozan, babası Cumhur Ozan, diğer yakınları ve arkadaşları katıldı. Zuhal Ozan, kızının tabutu başında, "Ben burada dururken niye o gidiyor? Ben nasıl toprağa vereceğim onu?" diyerek gözyaşı döktü.

Zuhal Ozan'ı, eşi ve diğer yakınları teskin etmeye çalıştı. Ozan'ın cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

OLAYI ANLATTI

Gözaltına alınan sürücülerin ise emniyette sorgusu sürüyor. İpek Ozan'ın erkek arkadaşı Özgür Ö., polis merkezinde verdiği ifadesinde, İpek Ozan'ın otomobil hareket halindeyken bir anda el frenini çekerek araçtan inmeye çalıştığını, yavaşlayarak aracı sağa çekmeye çalıştığı sırada da kendini araçtan attığını ileri sürdü. Özgür Ö., arkadan gelen otomobilin çapması sonucu da kazanın meydana geldiğini belirtti.

Kaynak: DHA

Otomobil, 3-sayfa, Güncel, Ankara, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hareket Halindeyken Araçtan Düşen Genç Kız Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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