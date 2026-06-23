Harem-i İbrahim Camisi'nde Tepki Çeken Proje

EL Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camisi'nin avlusunun üstünün kapatılmasını öngören bir projenin hazırlığı kapsamında, avlusundaki gölgeliği kaldırmaya başladığını duyurarak buna tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu adım "yeni bir Yahudileştirme girişimi" olarak nitelendirilerek bunun Harem-i İbrahim Camisi'ne yönelik açık bir saldırı ve caminin İslami, tarihi ve kültürel kimliğini değiştirmeye yönelik bir girişim olduğu belirtildi.

Gölgeliğin kaldırılmasının, cami içerisinde "yeni bir Yahudileştirilmiş fiili durum" oluşturmayı hedefleyen yerleşim projesinin bir parçası olduğu ifade edilen açıklamada, bunun ibadethanelerin ve tarihi-dini mekanların korunmasını öngören uluslararası hukuk ve sözleşmelerin ihlali anlamına geldiği kaydedildi.

Bakanlığın açıklamasında, Harem-i İbrahim Camisi'nin tüm avluları, revakları ve duvarlarıyla birlikte tamamen İslami vakıf mülkü olduğunu vurgulanarak, İsrail'in caminin işlerine müdahale etme ya da yapısal ve tarihi dokusunda herhangi bir değişiklik yapma hakkına sahip olmadığı tekrarlandı.

Söz konusu projenin, İsrail'in Harem-i İbrahim Camisi üzerinde tam kontrol sağlamayı amaçlayan politikalarının bir parçası olduğu kaydedilen açıklamada, caminin bir Yahudi ibadethanesine dönüştürülmeye çalışıldığı uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, uluslararası topluma, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütüne (UNESCO) ve uluslararası insan hakları kuruluşlarına projeyi durdurmak için acil müdahalede bulunmaları çağrısı yapıldı.

Filistinlilere de Harem-i İbrahim Camisi'ndeki varlıklarını artırmaları çağrısında bulunulan açıklamada, bunun camiyi korumak ve İsrail makamlarının caminin İslami kimliğini ortadan kaldırmaya yönelik planlarını boşa çıkarmak açısından önem taşıdığına işaret edildi.

İsrail ordusuna bağlı Sivil İdare Yüksek Planlama Konseyi, ocak ayında Harem-i İbrahim Camisine ilişkin planlama yetkilerini El Halil Belediyesinden alma kararı vermişti. Kararın, belediyenin cami avlusunun üstünün kapatılmasına yönelik İsrail taleplerini reddetmesinin ardından "inşaat ruhsatı sürecini kolaylaştırma" gerekçesiyle alındığı belirtilmişti.

1997 tarihli El Halil Protokolü uyarınca Harem-i İbrahim Camisinin teknik ve hizmet alanlarındaki yönetimi El Halil Belediyesi, Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı ile El Halil İmar Komitesi tarafından yürütülüyor.

İsrail, 1994 yılında bir Yahudi yerleşimcinin gerçekleştirdiği ve 29 Filistinli Müslüman'ın hayatını kaybettiği katliamın ardından Harem-i İbrahim Camisi'ni yüzde 63'ü Yahudilere, yüzde 37'si Müslümanlara ait olacak şekilde fiilen bölmüştü.