Harem-i İbrahim Camisi'nde Tepki Çeken Proje - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Harem-i İbrahim Camisi'nde Tepki Çeken Proje

23.06.2026 16:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistin Bakanlığı, İsrail'in cami avlusundaki gölgeliği kaldırma planına karşı çıkıyor.

EL Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camisi'nin avlusunun üstünün kapatılmasını öngören bir projenin hazırlığı kapsamında, avlusundaki gölgeliği kaldırmaya başladığını duyurarak buna tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu adım "yeni bir Yahudileştirme girişimi" olarak nitelendirilerek bunun Harem-i İbrahim Camisi'ne yönelik açık bir saldırı ve caminin İslami, tarihi ve kültürel kimliğini değiştirmeye yönelik bir girişim olduğu belirtildi.

Gölgeliğin kaldırılmasının, cami içerisinde "yeni bir Yahudileştirilmiş fiili durum" oluşturmayı hedefleyen yerleşim projesinin bir parçası olduğu ifade edilen açıklamada, bunun ibadethanelerin ve tarihi-dini mekanların korunmasını öngören uluslararası hukuk ve sözleşmelerin ihlali anlamına geldiği kaydedildi.

Bakanlığın açıklamasında, Harem-i İbrahim Camisi'nin tüm avluları, revakları ve duvarlarıyla birlikte tamamen İslami vakıf mülkü olduğunu vurgulanarak, İsrail'in caminin işlerine müdahale etme ya da yapısal ve tarihi dokusunda herhangi bir değişiklik yapma hakkına sahip olmadığı tekrarlandı.

Söz konusu projenin, İsrail'in Harem-i İbrahim Camisi üzerinde tam kontrol sağlamayı amaçlayan politikalarının bir parçası olduğu kaydedilen açıklamada, caminin bir Yahudi ibadethanesine dönüştürülmeye çalışıldığı uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, uluslararası topluma, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütüne (UNESCO) ve uluslararası insan hakları kuruluşlarına projeyi durdurmak için acil müdahalede bulunmaları çağrısı yapıldı.

Filistinlilere de Harem-i İbrahim Camisi'ndeki varlıklarını artırmaları çağrısında bulunulan açıklamada, bunun camiyi korumak ve İsrail makamlarının caminin İslami kimliğini ortadan kaldırmaya yönelik planlarını boşa çıkarmak açısından önem taşıdığına işaret edildi.

İsrail ordusuna bağlı Sivil İdare Yüksek Planlama Konseyi, ocak ayında Harem-i İbrahim Camisine ilişkin planlama yetkilerini El Halil Belediyesinden alma kararı vermişti. Kararın, belediyenin cami avlusunun üstünün kapatılmasına yönelik İsrail taleplerini reddetmesinin ardından "inşaat ruhsatı sürecini kolaylaştırma" gerekçesiyle alındığı belirtilmişti.

1997 tarihli El Halil Protokolü uyarınca Harem-i İbrahim Camisinin teknik ve hizmet alanlarındaki yönetimi El Halil Belediyesi, Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı ile El Halil İmar Komitesi tarafından yürütülüyor.

İsrail, 1994 yılında bir Yahudi yerleşimcinin gerçekleştirdiği ve 29 Filistinli Müslüman'ın hayatını kaybettiği katliamın ardından Harem-i İbrahim Camisi'ni yüzde 63'ü Yahudilere, yüzde 37'si Müslümanlara ait olacak şekilde fiilen bölmüştü.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Filistin, İsrail, Güncel, Kültür, Dünya, Cami, Son Dakika

Son Dakika Güncel Harem-i İbrahim Camisi'nde Tepki Çeken Proje - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP’de Kriz: Bursa İl Başkanı Görevden Alındı CHP'de Kriz: Bursa İl Başkanı Görevden Alındı
Nijerya’nın Plateau eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 18 kişi öldü Nijerya'nın Plateau eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 18 kişi öldü
Sarı alarm verildi Merakla beklenen Fransa-Irak maçı ertelenebilir Sarı alarm verildi! Merakla beklenen Fransa-Irak maçı ertelenebilir
Hindistan’da eğitim merkezi yandı: 14 ölü Hindistan’da eğitim merkezi yandı: 14 ölü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran ve Irak liderleriyle telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran ve Irak liderleriyle telefonda görüştü
Canan Karatay’dan Hakan Ural’a canlı yayında olay sözler: 5 kuruşa 4 takla atan insansın Canan Karatay’dan Hakan Ural’a canlı yayında olay sözler: 5 kuruşa 4 takla atan insansın

17:04
CHP Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, partisinden istifa etti
CHP Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, partisinden istifa etti
16:57
Kılıçdaroğlu’na Ayhan Bilgen’den sürpriz destek Paylaştığı dilekçe DEM Partilileri zora sokacak
Kılıçdaroğlu'na Ayhan Bilgen'den sürpriz destek! Paylaştığı dilekçe DEM Partilileri zora sokacak
16:38
Öğretmen ve okul müdürü arasındaki yasak aşk ifşa oldu
Öğretmen ve okul müdürü arasındaki yasak aşk ifşa oldu
16:34
CHP’de olağan kurultay takvimi için tarih verildi
CHP'de olağan kurultay takvimi için tarih verildi
16:07
Kırıkkale’de mühimmat deposunda patlama: 2 personel şehit oldu
Kırıkkale'de mühimmat deposunda patlama: 2 personel şehit oldu
15:00
Selahattin Demirtaş, Kemal Kılıçdaroğlu’na “Gelme“ dedi
Selahattin Demirtaş, Kemal Kılıçdaroğlu'na "Gelme" dedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2026 17:32:06. #7.13#
SON DAKİKA: Harem-i İbrahim Camisi'nde Tepki Çeken Proje - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.