Harkiv'e İHA Saldırısı: 3 Ölü, 64 Yaralı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun insansız hava araçlarıyla (İHA) Harkiv kentine düzenlediği saldırıda 3 kişinin öldüğü ve 64 kişinin yaralandığını bildirdi.

Zelenskiy, Telegram hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, Rusların Ukrayna'daki Harkiv kentine İHA saldırısı düzenlediğini belirtti.

Saldırıdan sonra kentteki arama kurtarma çalışmaların sürdüğünü aktaran Zelenskiy, mevcut bilgilere göre 3 kişinin öldüğü, 9'u çocuk 64 kişinin yaralandığını kaydetti.

Zelenskiy, başta ABD olmak üzere tüm müttefikleri Rusya'ya baskıyı artırma çağrısında bulundu.

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklamaya göre ise Rus ordusu bu gece ülkenin farklı bölgelerine 85 İHA fırlattı.

Açıklamada, hava savunma kuvvetlerince 49 İHA'nın imha edildiği veya yönü değiştirilerek etkisiz hale getirildiği ifade edildi.