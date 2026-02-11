Harput Belgeseli Okullarda Gösterildi - Son Dakika
Harput Belgeseli Okullarda Gösterildi

11.02.2026 17:48
Elazığ'da Harput'un UNESCO'ya adaylığı için hazırlanan belgesel, 120 bin öğrenciye sunuldu.

Elazığ'da, yaklaşık 4 bin 500 yıllık tarihi geçmişe sahip Harput Mahallesi'nin, "UNESCO Dünya Kültür Mirası Kalıcı Listesi"ne alınması için yürütülen çalışmalar kapsamında hazırlanan belgesel okullarda gösterime sunuldu.

Fırat Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanan belgeselde, Harput'un çok katmanlı tarihsel geçmişi, kültürel zenginliği ve özgün mimari dokusu UNESCO Dünya Kültür Mirası kriterleri çerçevesinde ele alındı.

Belgesel, Elazığ Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün destekleriyle öğrencilerde kültürel miras bilincinin geliştirilmesi ve kentin tarihi kimliğine yönelik farkındalığın artırılması amacıyla kentteki tüm okullarda gösterime sunuldu.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Beraat Şahin ve Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mehmet Şirin Budancamanak, Nahit Ergene İlkokulu'nda yapılan gösterimde, öğrencilerle birlikte belgeseli sınıfta izledi.

Gösterimin ardından gazetecilere açıklama yapan Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Budancamanak, Harput'un binlerce yıllık tarihi geçmişi, kendine özgü mimari dokusu, kültürü ve özellikle de musikisiyle Elazığ'ın en önemli kültürel değerlerinden biri olduğunu belirtti.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Harput'un tarihi ve kültürel potansiyeliyle kalıcı listeye girmeyi hak ettiğini ifade eden Budancamanak, şunları kaydetti:

"Başta Valiliğimiz, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve ilgili bütün kurumlarla birlikte Harput'un dünya mirası kalıcı listesine girmesine yönelik çalışmalar yapıyoruz. Tabii bu çalışmalar sadece teknik başvuruyla olmuyor. Alanın korunması, yaşatılması, tanıtımının yapılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasını kapsayan benimsemeyi ve özellikle de farkındalığı içeren bütüncül bir bakış açısını gerektiriyor. Bugün milli eğitimimizin de desteğiyle bütün okullarımızda, çocuklarımıza ve gençlerimize Harput'un tarihini ve kültürünü içeren bir video izlettik. Harput'u koruyacak olan, yaşatacak olan ve gelecek nesillere ulaştıracak olan gençlerimiz. Bu anlamda da gençlerimizin burayı sahiplenerek, burayı koruyarak UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi'ne dahil edeceğine ve sonraki kuşaklara da en iyi şekilde aktaracağına inanıyoruz."

İl Milli Eğitim Müdürü Şahin de kent genelindeki tüm okullarda eş zamanlı gösterime sunulan belgeseli yaklaşık 120 bin öğrencinin izleme fırsatı bulduğunu kaydetti.

Belgeselin öğrencilerin tarihi geçmişine sahip çıkması noktasında önemli bir farkındalık oluşturduğunu aktaran Şahin, şöyle devam etti:

"Fırat Kalkınma Ajansımızın desteği bizim için çok önemli. Eğitim ve öğretime birçok anlamda destek veriyorlar. Özellikle Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinde geçmişten geleceğe kavramımızla da alakalı kültürümüzün bilinmesi, mirasımızın özellikle yeni nesillere taşınması da çok önem arz ediyor. Bu anlamda yaptıkları bu kıymetli çalışmalardan dolayı kendilerine teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA

