Harran'da sulama kanalında kaybolan kardeşlerden birinin cesedine ulaşıldı - Son Dakika
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Harran'da sulama kanalında kaybolan kardeşlerden birinin cesedine ulaşıldı

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde sulama kanalına giren iki kardeşten biri akıntıya kapılarak hayatını kaybetti. Diğer kardeşin arama kurtarma çalışmaları ise sabaha kadar ara verildi.

21.08.2024 22:16
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Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde, girdikleri sulama kanalında akıntıya kapılan iki kardeşten birinin cesedine ulaşıldı.

Büyüktürbe Mahallesi'nde dün sulama kanalına giren yabancı uyruklu Yusuf (12) ile ağabeyi İsa Hamadi (16) akıntıya kapılması sonucu dalgıç polisler ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerince dün başlatılan arama çalışmaları devam etti.

Ekipler, olay yerine yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta çocuklardan birinin cesedine ulaştı. Yapılan incelemede cesedin, İsa Hamadi'ye ait olduğu tespit edildi.

Kanaldan çıkarılan ceset, morga kaldırılırken, diğer kardeşin arama kurtarma çalışmalarına havanın kararması nedeniyle sabaha kadar ara verildi.

Büyüktürbe Mahallesi'ndeki dün sulama kanalına giren yabancı uyruklu Yusuf (12) ile ağabeyi İsa Hamadi (16) akıntıya kapılmış, olay yerine AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri, dalgıç polisler ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Harran'da sulama kanalında kaybolan kardeşlerden birinin cesedine ulaşıldı - Son Dakika

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