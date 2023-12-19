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Harran Üniversitesi'nde Bağımlılıkla Mücadele Paneli Düzenlendi - Son Dakika
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Harran Üniversitesi'nde Bağımlılıkla Mücadele Paneli Düzenlendi

Şanlıurfa'da Harran Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Komisyonu tarafından personel ve öğrencilere yönelik 'Bağımlı Olma Bağımsız Ol' konulu panel düzenlendi. Panelde, madde bağımlılığının artışına dikkat çekilirken, teknoloji ve kumar bağımlılığının da zararlarına vurgu yapıldı. Harran Üniversitesi, bağımlılıkla mücadelede valilikle birlikte projeler yürütmektedir.

Harran Üniversitesi\'nde Bağımlılıkla Mücadele Paneli Düzenlendi
19.12.2023 - 15:49,
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Şanlıurfa'da Harran Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Komisyonu tarafından personel ve öğrencilere "Bağımlı Olma Bağımsız Ol" konulu panel düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Fen- Edebiyat Fakültesi Konferans salonunda yapılan programda konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdulcenap Cevheri, madde bağımlığının dünyada gittikçe arttığını belirtti.

Devletin bağımlılıkla başarıyla mücadele ettiğini aktaran Cehveri, "Bunların dışında diğer büyük bağımlılık teknoloji bağımlılığıdır. Zamanımızın büyük bir kısmını teknoloji bağımlılığı almaktadır. Toplum ve devlet el ele vererek her türlü zararlı bağımlılıklara karşı birlikte mücadele etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Feridun Akkafa ise akademik anlamda yürütülen araştırmalarla bağımlılıkla mücadelede gerekli desteği Harran Üniversitesi olarak verdiklerini dile getirdi.

Akkafa, şunları kaydetti:

" Türkiye'de ve dünyada hızla tütün, alkol ve uyuşturucu madde alım oranları artmakta, maddeye başlama yaşları gittikçe düşmektedir. Diğer bağımlılıklar gibi teknoloji ve kumar bağımlılığı da kişiye, aileye ve topluma psikolojik, sosyolojik ve ekonomik zararlara yol açmaktadır. Geleceğimizin teminatı gençlerimizin her türlü bağımlılıktan korunması, sağlıklı bir gelecek için elzemdir. Bu bağlamda yürütülen eylem planları çerçevesinde valiliğimiz ile birlikte projelerde Harran Üniversitesi olarak yer almaktayız."

Sunumların ardından program toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.

Kaynak: AA
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