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Harvard Üniversitesi Yönetim Kurulu Üyeleri İstifaya Çağrıldı - Son Dakika
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Harvard Üniversitesi Yönetim Kurulu Üyeleri İstifaya Çağrıldı

Harvard Üniversitesi'ndeki bazı öğretim görevlileri, İsrail'e tepki gösterilerinde ifade özgürlüğünü savunduğu için eleştirilen Rektör Claudine Gay'e destek veren Yönetim Kurulu üyelerinin istifaya çağrıldığını bildirdi. Üniversitenin itibarının zedelendiği düşüncesiyle yapılan bu çağrılar, üniversitenin yeniden yapılandırılmasını amaçlıyor.

Harvard Üniversitesi Yönetim Kurulu Üyeleri İstifaya Çağrıldı
26.12.2023 - 10:45,
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ABD'deki Harvard Üniversitesinden bazı öğretim görevlileri, İsrail'e tepki gösterilerinde "ifade özgürlüğünü savunduğu" için eleştirilen Harvard Üniversitesi Rektörü Claudine Gay'e destek veren Yönetim Kurulu üyelerini istifaya çağırdı.

The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre, Harvard Üniversitesinden bazı öğretim görevlileri, "imajı zedelenen" üniversitenin yeniden yapılandırılmasını istiyor.

Kampüste düzenlenen İsrail'e tepki gösterilerini "düşünce özgürlüğü"??????? kapsamında değerlendirmesi dolayısıyla eleştirilen Rektör Gay'e yönelik istifa baskısı artarken, kendisine desteğini bildiren Yönetim Kurulu üyeleri de bazı öğretim görevlilerince istifaya çağrıldı.

Yönetim Kuruluna bir hükümet yetkilisi atanması isteği

Eski Harvard Tıp Fakültesi Dekanı Jeffrey Flier, yaptığı açıklamada, son gelişmelerden dolayı üniversitenin itibarının "dünya genelinde çok önemli bir darbe aldığını" belirtti.

Biyomühendislik ve Uygulamalı Fizik Bölümü öğretim görevlisi Kit Parker ise üniversitenin bir dönüm noktasında olduğunu ve gidişatı değiştirmek için Yönetim Kurulu üyelerinin istifa etmesi gerektiğini söyledi.

İsmi açıklanmayan bir öğretim görevlisi, Massachusetts Temsilciler Meclisi üyelerinden, "daha fazla şeffaflık ve kamuya hesap verebilirlik" sağlamak adına Yönetim Kuruluna bir hükümet yetkilisi atamalarını istedi.

Massachusetts Eyalet Valisi Maura Healey'in sözcüsü de Valinin tekliften haberdar olduğunu ve incelemeyi "dört gözle beklediğini" açıkladı.

Harvard Üniversitesi Rektörü Gay istifaya zorlanmıştı

ABD Kongresi Eğitim ve İş Gücü Komisyonunda 5 Aralık'ta düzenlenen "Kampüs Rektörlerini Sorumlu Tutmak ve Antisemitizmle Mücadele" başlıklı oturum kapsamında, Harvard Üniversitesi Rektörü Claudine Gay, Pensilvanya Üniversitesi Rektörü Elizabeth Magill ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) Rektörü Sally Kornbluth, üniversite kampüsünde antisemitizm olaylarına ilişkin yaklaşımlarına dair ifade vermeye çağrılmıştı.

Üç rektör, saatler boyunca antisemitizmle ilgili konularda öğrencilere yönelik disiplin faaliyetlerine, üniversitelerin nasıl farklı görüşleri temsil ettiğine ve kampüsteki güvenliğe ilişkin soruları yanıtlamıştı.

Rektörlüğe son bir yılda başlayan Gay, Magill ve Kornbluth, antisemitizmle birlikte Müslüman karşıtlığı ve nefretin her türlüsünün artışına karşı mücadele edeceklerini belirtmişti.

Üç isim de İsrail'e tepki gösterilerini, ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirmesi nedeniyle yoğun eleştiri ve baskıyla karşı karşıya kalarak istifa etmeye zorlanmıştı.

Pensilvanya Üniversitesi Rektörü Magill, baskıların ardından istifa etmişti.

Harvard Üniversitesi yönetimi ise Rektör Gay'in, ABD Kongresi'nde antisemitizmle ilgili oturumda yaptığı açıklamalar nedeniyle aldığı tepkilere rağmen görevinde kalacağını duyurmuştu.

Üniversite yönetimi, bu kararıyla bağışçılarının ve bazı siyasetçilerin yoğun baskısına rağmen, suç unsuru teşkil etmeyen düşüncelerin özgürce tartışılmasından yana tavır almıştı.

Kaynak: AA
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