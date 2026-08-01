Hasan Akdeniz: Depremde Yıkılmadı, YKS'de Başarı Sağladı - Son Dakika
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Hasan Akdeniz: Depremde Yıkılmadı, YKS'de Başarı Sağladı

Hasan Akdeniz: Depremde Yıkılmadı, YKS\'de Başarı Sağladı
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Hasan Akdeniz, deprem sonrası konteynerde çalışarak YKS'de Türkiye 434'üncüsü oldu ve doktor olmak istiyor.

HATAY'da 6 Şubat depremlerinde evleri ağır hasar alan Hasan Akdeniz (17), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) Türkiye 434'üncüsü oldu. Kaldıkları konteyner kentte ders çalışma alanına dönüştürdüğü boş konteynerde sınava hazırlanan Akdeniz, doktor olmak istediğini söyledi.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinde Hatay'da ağır hasar gören evlerinden ailesiyle birlikte yara almadan kurtulan Hasan Akdeniz, önce çadırda, ardından konteyner kentte yaşamını sürdürdü. Akdeniz, 12'nci sınıfta boşalan bir konteyneri ders çalışma alanına dönüştürerek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) burada hazırlandı. Akdeniz, başarılı geçen sınavda, sayısal alanda Türkiye 434'üncüsü oldu. Üniversitede tıp fakültesi okumak istediğini söyleyen Akdeniz, "Depremden sonra Hatay'ın en önemli eksiklerinden birinin sağlık alanında olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden iyi bir doktor olmak istiyorum" dedi.

Sınava düzenli ve planlı bir şekilde hazırlandığını anlatan Akdeniz, bazı günler ders çalışma süresinin 12 saate kadar çıktığını, yorulduğunu ancak hiç pes etmediğini söyledi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Hasan Akdeniz: Depremde Yıkılmadı, YKS'de Başarı Sağladı - Son Dakika

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