Hasan Akgün'den Büyükçekmece'deki 10 Kasım Anmasına Mektup: "Atatürk'ün Fikirleri, Devrimleri ve Işığı, İlelebet Yolumuzu Aydınlatmaya Devam Edecek"

(İSTANBUL) - Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 87'nci yılında Büyükçekmece'de düzenlenen etkinliklerde saygı ve özlemle anıldı. Atatürk'ü anma etkinliklerinde tutuklu Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün kaleme aldığı mektup okundu. Akgün'ün mektubunda, "Atatürk'ün fikirleri, devrimleri ve ışığı, ilelebet yolumuzu aydınlatmaya devam edecek. Onun gösterdiği hedef, bu milletin en büyük rehberidir" ifadeleri yer aldı.

Büyükçekmece'de 10 Kasım programı kapsamında düzenlenen ilk tören, Büyükçekmece Kaymakamlık önündeki Atatürk Anıtı'nda gerçekleştirildi. Törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Büyükçekmece Kaymakamı Ali İkram Tuna, Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Hakan Çebi ve Garnizon Komutanı Albay Ümit Genez tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk takdim edildi.

Törenin ardından Şehit Münir Alkan Fen Lisesi'nde gerçekleşen Atatürk Resim Sergisi ve anma etkinliklerine geçildi. Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evin birebir ölçülerinde inşa edilen Atatürk Devrimleri Müzesi önünde vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşen anma programında ise duygu dolu anlar yaşandı.

Atatürk sevgisi, miniklerin sesinde yankılandı

Büyükçekmece Belediyesi tarafından Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak üzere düzenlenen program, şiir dinletileriyle başlayarak Atatürk'e duyulan sevgi ve özlemi yüreklerde hissettirdi. Ardından sahneye çıkan halk dansları ekibi, zeybek gösterisiyle yiğitlik ve kahramanlık ruhunu sahneye taşıdı.

Çiğdem Güven şefliğinde sahne alan Büyükçekmece Belediyesi Çocuk Korosu, 9'u 5 geçe tişörtlerini giymiş ve ellerinde Türk bayraklarıyla Atatürk'ün sevdiği şarkıları seslendirerek izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Atatürk'ü anma etkinliklerinde, 4 Haziran 2025 tarihinden bu yana tutuklu bulunan Hasan Akgün'ün kaleme aldığı mektup okundu. Akgün mektubunda, özetle şu ifadelere yer verdi:

"Bugün burada, milletimizin kaderini değiştiren büyük bir lideri; Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, banisi, eşsiz devlet adamı büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü; aramızdan ayrılışının 87. yıl dönümünde saygı, rahmet ve sonsuz minnetle anmak için bir aradayız. Atatürk; yalnızca bir komutan değil, Bir fikrin, bir iradenin ve bir milletin küllerinden ayağa kalkışının adıdır. Selanik'te çocuk Mustafa, Manastır'da genç bir Harbiyeli, Çanakkale'de destan yazan Yarbay, Sakarya'da, Dumlupınar'da 'Ya istiklal ya ölüm!' diye haykıran Başkomutan…

"Bugün yas tutmuyoruz. Bugün Atatürk'ü anlıyor, Cumhuriyet'e olan bağlılığımızı yeniden ve yüksek sesle ilan ediyoruz"

Ve nihayetinde bir Devlet Kurucusu. Cumhuriyet onun bize bıraktığı en büyük emanettir. Bu emanet; sadece bir yönetim biçimi değildir. Bu emanet; özgür yurttaş olmanın, eşitliğin, aklın ve bilimin yol göstericiliğinde bağımsız yaşama iradesinin adıdır. ve biz, bu emanete ölümüne sahip çıkanların yolundayız. Bugün yas tutmuyoruz. Bugün Atatürk'ü anlıyor, Cumhuriyet'e olan bağlılığımızı yeniden ve yüksek sesle ilan ediyoruz.

Atatürk'ün yolu bizlere şunu söyler: 'Karanlığa boyun eğme, ışığı kendin yak.' ve biz o ışığı, Bilimde yakacağız. Demokraside yakacağız. Cumhuriyetin geleceğinde yakacağız. Atatürk'ün fikirleri, devrimleri ve ışığı, ilelebet yolumuzu aydınlatmaya devam edecek. Onun gösterdiği hedef, bu milletin en büyük rehberidir. Sevgi, saygı ve sonsuz minnetle. Ruhu şad mekanı cennet olsun. Aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz."