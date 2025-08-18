Hasan Akyol'un Cenaze Töreni Bartın'da Yapıldı - Son Dakika
Hasan Akyol'un Cenaze Töreni Bartın'da Yapıldı

18.08.2025 16:59
Eski Sanayi ve Ticaret Bakanı Hasan Akyol, TBMM'deki törenin ardından Bartın'da defnedildi.

Yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle hayatını kaybeden eski Sanayi ve Ticaret Bakanı Hasan Akyol'un cenazesi, sabah saatlerinde TBMM'de düzenlenen törenin ardından Bartın'a getirildi. Şadırvan Caddesi'ndeki Bartın CHP İl Başkanlığı önüne getirilen Akyol için helallik alındı. Cenazeye, eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Zeki Çakan, CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Bartın Belediye Başkanı Muhammet Rıza Yalçınkaya ile Hasan Akyol'un sevenleri ve yakınları katıldı. CHP İl Başkanlığı önünde kılınan cenaze namazı sonrasında Akyol'un cenazesi, Kozcağız Beldesi Bedil köyündeki aile kabristanına gözyaşları arasında defnedildi.

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Ticaret Bakanı, Hasan Akyol, Politika, 3-sayfa, Güncel, Bartın, Son Dakika

