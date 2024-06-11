AK Parti Milletvekili Hasan Çilez: Amasya değer üretiyor ve ülke ekonomisine büyük katkı sağlıyor

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AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, Amasya'nın değer ürettiğini ve ülke ekonomisine büyük katkı sağladığını söyledi.

Çilez, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Amasya'ya gelişinin ve Amasya Genelgesinin ilanının 105. yılını kutladı.

Amasya'nın tarihi sürecini anlatan Çilez, "Amasya öyle bir şehir ki 7 bin 500 yıldan fazla tarihi ile yeryüzünün ilk kadim şehirlerinden biridir." dedi.

Çilez, Amasya'nın birçok ilim ve bilim insanına ev sahipliği yaptığını ve böylece "ilim ve irfan" şehri olduğunu vurgulayarak, "Tarihte bu kadar kıymetli yeri olan Amasya'da biz bugün ne yapıyoruz? Amasyamız çok büyük nüfusu olan ilimiz değil. Merkezle birlikte 7 ilçemiz var. Amasya kaplıcalar ve pehlivanlar şehridir. Gümüşhacıköy'ümüz bir tarım bölgesidir, sanayileşmek için adeta kabuğuna sığmamıştır, sanayileşme isteğini de inşallah yerine getireceğiz." diye konuştu.

Amasya'nın ilçelerinin özelliklerine değinen Çilez, kentin turizmde de büyük hamle yaptığını ve bunu daha da yukarıya taşımaya çalıştıklarını söyledi. Çilez, şunları kaydetti:

"Amasya ve değerlerini dünyaya daha iyi tanıtma gayreti içinde olacağız. OSB'lerin gelişmesi için çalışıyoruz. Seraların yaygınlaşması için de ciddi çaba sarf ediyoruz. DSİ desteği ile bölgemizde ciddi kapalı devre sulama sistemi yatırımları yapıyoruz. Amasya tarihinden bahsettim, geçmişten ders alıyoruz, bugün üzerimize düşen vazifeyi en iyi şekilde yapıyoruz. Amasyamız değer üretiyor ve ülkemiz ekonomisine de büyük katkı sağlıyor. Her türlü yatırımları hükümetimizle birlikte yapıyoruz."

AK Parti'li Çilez, vatandaşları 12-22 Haziran'da Amasya'da düzenlenecek Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali'ne davet etti.