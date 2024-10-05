Hasan Dinçer Subaşı Yeniden Başkan - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hasan Dinçer Subaşı Yeniden Başkan

Hasan Dinçer Subaşı Yeniden Başkan

Türkiye İzcilik Federasyonu'nda Hasan Dinçer Subaşı, güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi.

05.10.2024 13:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
TÜRKİYE İzcilik Federasyonu'nda mevcut başkan Hasan Dinçer Subaşı yeniden başkan oldu.

Türkiye İzcilik Federasyonu'nun 6'ncı Olağan ve Mali Genel Kurul'u bugün gerçekleştirildi. Ankara'da yapılan genel kurula mevcut başkan Hasan Dinçer Subaşı tek aday olarak girdi. Geçmiş dönemlerin ibra edildiği genel kurula 104 delegenin 68'i katıldı. 3 oyun boş çıktığı seçimde 65 oy alan Hasan Dinçer Subaşı, 4 yıllığına görevi yeniden üstlendi. Subaşı'nın yönetim kurulunda ise Muammer Erol, İsmail Hakkı Turunç, Nurettin Özdebir, Kenan Sayacı, Mustafa Meral, Taner Yalçın, İrfan Kartal, İbrahim Can Avcı, Fatih Yüksel ve Ahmet Sözbilir yer aldı.

Kaynak: DHA

Hasan Dinçer, Politika, Türkiye, Güncel, Subaşı, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hasan Dinçer Subaşı Yeniden Başkan - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:14 İki kadını vahşice katleden ’sur canisi’nin babası konuştu: Biri sevgilisi, diğeri arkadaşıydı İki kadını vahşice katleden 'sur canisi'nin babası konuştu: Biri sevgilisi, diğeri arkadaşıydı
13:12 TFF’de büyük skandal Kadın hakemle erkek gözlemcinin cinsel içerikli videosu ortaya çıktı TFF'de büyük skandal! Kadın hakemle erkek gözlemcinin cinsel içerikli videosu ortaya çıktı
12:40 Vatandaşa neler yedirmişler neler İşte gıdada yapılan oyunların illere göre dağılımı Vatandaşa neler yedirmişler neler! İşte gıdada yapılan oyunların illere göre dağılımı
09:49 Kasiyeri öldüren katil zanlısının annesinden skandal sözler Kasiyeri öldüren katil zanlısının annesinden skandal sözler
09:29 Fatih’teki çifte cinayette kan donduran detay Fatih'teki çifte cinayette kan donduran detay
15:40 Şanlıurfa’da bir ilk Kadın otobüs şoförü görevine başladı Şanlıurfa'da bir ilk! Kadın otobüs şoförü görevine başladı
15:23 “Ablam kocama göğüslerinin fotoğrafını attı“ dedi, baldızın savunması ise hayrete düşürdü "Ablam kocama göğüslerinin fotoğrafını attı" dedi, baldızın savunması ise hayrete düşürdü
15:21 Beyoğlu sapıklarından birinin ’ahlak’ paylaşımı “pes artık“ dedirtti Beyoğlu sapıklarından birinin 'ahlak' paylaşımı "pes artık" dedirtti
15:18 Hamsilere adım adım takip Hamsilere adım adım takip
15:12 Bursa halkına sorduk: ’’Babalar neden sevgisini göstermez’’ Bursa halkına sorduk: ''Babalar neden sevgisini göstermez?''
14:59 Ancelotti’nin Arda Güler’e dedikleri öyle böyle değil Ancelotti'nin Arda Güler'e dedikleri öyle böyle değil
14:52 Araştırma 39 ilde yapıldı Son seçim anketinde büyük sürprizler var Araştırma 39 ilde yapıldı! Son seçim anketinde büyük sürprizler var
14:50 Suriye’den Türkiye’ye getirilen 79 ton ceviz içi imha edildi Suriye'den Türkiye'ye getirilen 79 ton ceviz içi imha edildi
14:48 Acil serviste 12 saat tedavi olmayı bekleyen genç hemşire, hayatını kaybetti Acil serviste 12 saat tedavi olmayı bekleyen genç hemşire, hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2024 13:37:20. #1.12#
SON DAKİKA: Hasan Dinçer Subaşı Yeniden Başkan - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement