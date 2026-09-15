Hasan Öztürkmen: "Umut Yılmaz hakkında amcası tarafından rüşvet, usulsüzlük ve baskı iddialarıyla suç duyurusunda bulunuldu"

(ANKARA) – CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçen Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz hakkında amcası Mustafa Yılmaz tarafından rüşvet, usulsüzlük ve baskı iddialarını içeren suç duyurusunda bulunulduğunu belirterek, "Bu derecede önemli ve ciddi iddialar sümenaltı edilemez, muhakkak araştırılmalıdır. Umut Yılmaz da çıkıp bu iddialara yanıt vermelidir" dedi.

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, yaptığı yazılı açıklamada, CHP'den istifa edip AK Parti'ye katılan Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ın hakkındaki soruşturmalardan kurtulduğunu öne sürdü.

Öztürkmen, Umut Yılmaz'ın geçen yıl CHP'deyken Gaziantep'te AK Partili yöneticiler tarafından "yolsuzluk" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlamalarıyla karşı karşıya kaldığını ve 20 Ocak 2025 tarihinde 14 kişi hakkında soruşturma başlatıldığını hatırlattı. AKP Şehitkamil İlçe Başkanı İsmail Güler'in 30 Ocak 2025'teki suç duyurusunun ardından dosyaların birleştirildiğini aktaran Öztürkmen, "Soruşturma devam ederken Yılmaz CHP'den istifa ettiğini açıkladı. İstifadan sadece bir ay sonra 23 Mayıs 2025 tarihinde Umut Yılmaz için 'kovuşturmaya yer yoktur' kararı verildi ve soruşturma jet hızıyla kapatıldı. Yılmaz el yakan dosyalardan böylece kurtarıldı" dedi.

"194 MİLYON LİRA KAMU ZARARI OLUŞTU"

İstifadan üç hafta sonra verilen 1 milyar 898 milyon liralık asfalt ihalesindeki usulsüzlükleri ortaya çıkardığını ve suç duyurusunda bulunduğunu ifade eden Öztürkmen, ihalenin en düşük bedeli veren şirket yerine 4. sıradaki AVOS firmasına verildiğini ve 194 milyon lira kamu zararı oluştuğunu ileri sürdü. İhaleyi alan AVOS Grup'un sahibi Veysel Reşitoğlu'nun, "ihale kralı" olarak bilinen ve uyuşturucu ile fuhuş soruşturması kapsamında tutuklanan EK-PET İnşaat'ın sahibi Selman Reşitoğlu'nun kardeşi olduğunu kaydeden Öztürkmen, Yılmaz'ın hala Selman Reşitoğlu'nun şirketi üzerine kayıtlı lüks aracı kullandığı iddiasında bulundu.

AMCA MUSTAFA YILMAZ'DAN SUÇLAMALAR

Yılmaz hakkında yakın zamanda amcası Mustafa Yılmaz tarafından yeni suçlamaların ortaya atıldığını ve yargıya taşındığını bildiren Öztürkmen, Şehitkamil Belediyesi'nde usulsüzlük, rüşvet, tehdit ve baskı iddialarının savcılığa sunulduğunu aktardı. Öztürkmen, açıklamasında Belediye Başkanı Umut Yılmaz'a şu soruları yöneltti:

"AKP'ye geçiş sürecinde hakkında yürütülen soruşturma ve davaların kapatılmasına yardımcı olabileceğini düşündüğün bazı kişilere 10 milyon lira verdin mi? Bu davaların sana 600 milyon liraya mal olacağını söylediğin doğru mu? Yer altı çöp konteyneri ihalesinde neler yaşandı? Müteahhitlere İstanbul'da üretim yapan bir şirketten 130 konteyner almaları için baskı yaptınız mı? 'Alırsanız ruhsat ve iskan işlerinde yardımcı oluruz' dediniz mi? Kurulmuş olan 20'ye yakın yeraltı çöp konteyneri neden söküldü? Bunların 2025 fiyatı 140 bin TL olmasına rağmen 299 bin 750 liraya satıldığı doğru mu?"

İddiaların bizzat Yılmaz'ın en yakın akrabası Mustafa Yılmaz tarafından başsavcılığa iletildiğini vurgulayan Öztürkmen, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'na çağrıda bulunarak "Bu derecede önemli ve ciddi iddialar sümenaltı edilemez, muhakkak araştırılmalıdır. Umut Yılmaz da çıkıp bu iddialara yanıt vermelidir. Belediyeler kimsenin babasının çiftliği değildir. Kamu malını ve imkanlarını kimse şahsi zenginleşme aracı olarak kullanamaz" ifadelerini kullandı.