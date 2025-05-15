Batman'ın Hasankeyf ilçesinde gümrük kaçağı 53 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uygulama noktasında durdurulan 1 araçta arama yapıldı.
Aramada, gümrük kaçağı 53 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.
Olayla ilgili 1 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
Son Dakika › Güncel › Hasankeyf'te 53 kg Nargile Tütünü Ele Geçirildi - Son Dakika
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