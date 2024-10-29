Batman'ın Hasankeyf ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla "Bayrak yürüyüşü" yapıldı.
Beşir Tutuş Çok Programlı Anadolu Lisesi önünde başlayan yürüyüşe Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.
Katılımcılar ellerinde Türk bayrakları ile Kent Meydanı'na kadar yürüdü.
Burada Atatürk büstüne çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Kaymakam İmrak, etkinliğe katılan vatandaşların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.
Törene, kamu kurumlarının yöneticileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.
Son Dakika › Güncel › Hasankeyf'te Cumhuriyet Bayramı Yürüyüşü - Son Dakika
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