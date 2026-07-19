Hasankeyf\'te Geleneksel Buğday Hasadı

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde engebeli tarım arazilerinde orakla hasadı yapılan buğday katıra yüklenip harmana ulaştırılıyor.

Yakaköy köyünde yaşayan çiftçiler, makineli tarımın yapılamadığı küçük parçalar halindeki yaklaşık 100 dekarlık engebeli arazilerinde geleneksel yöntemlerle faaliyetlerini sürdürüyor.

Ekim zamanında at ve katırlarla tarlalarını süren çiftçiler, büyük zahmetlerle yetiştirdikleri buğday, arpa, mercimek ve fiğ gibi ürünleri orakla biçmeye başladı.

Hasat edilen buğdayı öbek haline getiren üreticiler, daha sonra bu öbekleri at veya katırların sırtına yükleyerek, patika yoldan harmana taşıyor.

"15 yaşından beri bu işi yapıyorum"

Parçalar halindeki 25 dekar tarlasında buğday, arpa ve mercimek yetiştiren çiftçilerden Seyfettin Orhan, buğday hasadına başladı.

Orhan, AA muhabirine, üretim yaptıkları tarlalarında ekimden hasada kadar imece usulü çalıştıklarını söyledi.

Tarlalarına makine giremediğinden insan ve hayvan gücüyle üretimlerini sürdürdüklerini anlatan Orhan, bu işlemin atalarından günümüze kadar aynı yöntemle sürdürüldüğünü dile getirdi.

Orhan, "İşimiz zordur ama mecburiyetten yapıyoruz. Orakla biçiyoruz. Hepsini elle topluyoruz. Daha sonra katırla harmana getirip, orada patoz yapıyoruz. 15 yaşından beri bu işi yapıyorum." diye konuştu.

Seyfettin Orhan, tarlada gün içinde havanın daha serin olduğu saatlerinde çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Orhan'ın oğlu Aziz Can Orhan da kent merkezinde yaşadığını ve hasat dönemi olduğu için babasına yardım etmek için geldiğini söyledi.

Hasadın yaklaşık 15 gün sürdüğünü aktaran Orhan, elde ettikleri ürünün yanı sıra hayvanlarının da kışlık saman ihtiyacını karşıladıklarını kaydetti.

Orhan, yaşadıkları coğrafya engebeli olduğundan tarlalarındaki ürünleri makineyle hasat edemediklerini dile getirerek, "Bu nedenle ürünleri orakla biçiyoruz. Tarlalar yan yana olmadığı için hasat uzun sürüyor. Şu an çalıştığımız tarlayı iki-üç günde anca bitiririz. Sonra hayvanla harmana çekip patoz yapacağız. Alın teri döküyoruz ama eve gittiğimizde rahat bir uyku çekiyoruz, helal bir lokma yiyoruz."