Hasankeyf\'te Karne Dağıtım Töreni

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde karne dağıtım töreni düzenlendi.
Hasankeyf Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen karne dağıtım töreninde, öğretmenler öğrencilere tavsiyelerde bulundu.
Karne heyecanı yaşayan öğrenciler, sevinçlerini öğretmenleriyle paylaştı.
Okul Müdürü Aydın Özen, öğretmen ve öğrencilere dönem boyunca gösterdikleri gayretten dolayı teşekkür etti.
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