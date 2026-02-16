Hasankeyf'te Okul Liderliği Eğitimi

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde ortaokul müdürlerine yönelik "Okul Liderliği Eğitimi Programı" gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce ilçedeki Batman Üniversitesi Turizm Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'nda yapıldı.

Programda, "müfredat liderliği", "stratejik düşünme", "vizyon belirleme", "değişim yönetimi", "planlama", "yenilik geliştirme", "uygulama-izleme ve değerlendirme", "organizasyonel liderlikte iletişim ve motivasyon" ile "iş birliği ve takım çalışması" konuları ele alındı.

İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer, yaptığı açıklamada, liderliğin yalnızca yönetmek değil, aynı zamanda yön gösterici ve ilham verici bir süreç olduğunu belirtti.

Okulların niteliğini artırmanın güçlü liderlik anlayışından geçtiğini vurgulayan Ciğer, programın gerçekleştirilmesine katkı sunanlara teşekkür etti.

Programa, Hasankeyf İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Yağmur, kurum amirleri ve ortaokul müdürleri katıldı.