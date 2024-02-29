Hasankeyf'te turizm potansiyelini artırmak için toplantı düzenlendi - Son Dakika
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Hasankeyf'te turizm potansiyelini artırmak için toplantı düzenlendi

Hasankeyf\'te turizm potansiyelini artırmak için toplantı düzenlendi

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde, Kaymakam Mehmet Ali İmrak başkanlığında turizm potansiyelini artırmak amacıyla bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda, ilçede yapılması planlanan dağ bisiklet ve doğa yürüyüş parkuru, havuz, mesire alanları ve sakin şehir projeleri ele alındı.

29.02.2024 13:51
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Batman'ın Hasankeyf ilçesinde turizm potansiyelini artırmak amacıyla toplantı gerçekleştirildi.

Kaymakam Mehmet Ali İmrak başkanlığında düzenlenen toplantıya, GAP Batman Bölge Sorumlusu Sebahattin Tüzün, GAP Şanlıurfa Bölge Sorumlusu Reşat Küçük, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Muharrem Aksoy ve kurum amirleri katıldı.

Kaymakamlıkta yapılan toplantıda, ilçenin turizm potansiyelini artırmak amacıyla yapılması planlanan dağ bisiklet ve doğa yürüyüş parkuru, havuz, mesire alanları ve sakin şehir projeleri ele alındı.

Kaynak: AA

Hasankeyf, Batman, Çevre, Turizm, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Hasankeyf'te turizm potansiyelini artırmak için toplantı düzenlendi - Son Dakika
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