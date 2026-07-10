Haşema Yüzünden Tutuklanan Site Yöneticisi

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 13 yaşındaki kız çocuğunun haşema giydiği gerekçesiyle havuza sokmadığı öne sürülen Rus asıllı site yöneticisi Ludmina İnan (64), tutuklandı.

Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir sitede ailesiyle oturan H.K. adlı kız çocuğu, 8 Temmuz Çarşamba günü haşema giyerek sitenin ortak kullanımında olan havuza girmek istedi. Bu sırada sitenin Rus asıllı yöneticisi Ludmina İnan, çocuğun havuza girmesine izin vermedi. Olayın ardından aile, çocuğun haşemayla havuza girmesine izin vermediği gerekçesiyle Ludmina İnan hakkında jandarmaya şikayette bulundu. İhbarla harekete geçen jandarma ekipleri, site yöneticisi Ludmina İnan'ı gözaltına aldı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ludmina İnan, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.