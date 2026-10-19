Haşim Ciritlioğlu\'nun cesedi Ayvansaray\'da bulundu, sel felaketinde ölü sayısı 6 oldu

Haşim Ciritlioğlu'nun cesedi Ayvansaray'da bulundu, sel felaketinde ölü sayısı 6 olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'da selde kaybolan Haşim Ciritlioğlu'nun cansız bedeni Ayvansaray Vapur İskelesi yakınlarında bulundu. Valilik, ilk incelemede cesedin Ciritlioğlu'na ait olduğunun belirlendiğini, ölü sayısının 6'ya yükseldiğini ve bir kişinin arandığını açıkladı.
(İSTANBUL) - İstanbul'da sel felaketinde kaybolan Haşim Ciritlioğlu'nun cansız bedeni, Ayvansaray Vapur İskelesi yakınlarında bulundu. Ciritlioğlu'nun bulunmasıyla sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi.
İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, bugün saat 07.30 sıralarında Ayvansaray Vapur İskelesi yakınlarında bulunan erkek cesedinin, yapılan ilk incelemede sel felaketinde kaybolan Haşim Ciritlioğlu'na ait olduğunun tespit edildiği bildirildi. Açıklamada, kayıp bir kişiyi arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
Kaynak: ANKA
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