Hastane Hemşiresi Kuaförde Kandığını İddia Etti

İstanbul'da özel bir hastanede hemşire olarak görev yapan Sedanur Yılmaz Arı (26), nöbetten çıktıktan sonra saçlarını kestirmek için gittiği kuaförde büyük bir mağduriyet yaşadı. Gür saçlarına ara makas işlemi talep eden Arı, kuaförün "Kanserli çocuklara bağış yapıyorum" diyerek saçlarının bazı bölümlerini usturayla dipten kestiğini öne sürdü.

BAĞIŞ KABUL EDİLMEDİĞİNİ ÖĞRENDİ

Arı, kuaförün sözlerine inanarak saçlarının boşa gitmemesi için bağışlanabileceğini söyledi ancak daha sonra LÖSEV yetkilileriyle görüştüğünde saç bağışının kabul edilmediğini öğrendi. Bunun üzerine kuaföre geri dönen genç hemşire, saçlarını geri alarak mekândan ayrıldı. O anları fotoğraflarla kayıt altına alan Arı, işletme sahibi hakkında suç duyurusunda bulundu.

"HİÇ KİMSE BAĞIŞ ADIYLA KANDIRILMAMALI"

Yaşadığı durumu anlatan Arı, "Ben sadece ara makas istedim. Ancak saçlarım usturayla kökten alındı. Daha sonra bağış kabul edilmediğini öğrenince şüphelendim. Kimse bağış adı altında kandırılmamalı" dedi.

KUAFÖR ODASI DEVREYE GİRDİ

Konu sosyal medyada gündem olurken, Kuaförler Odası da genç hemşireyle iletişime geçti. Oda yetkilileri, bağışların yalnızca belirli kriterlerde ve resmi projelerle yapıldığını, görüntülerdeki gibi dipten kesimlerin bağış prosedürüne uygun olmadığını belirtti. Arı, saçlarının uygunsuz şekilde kesilmesinden dolayı hem kişisel hem de manevi olarak mağdur olduğunu ifade ederek yasal süreci başlattığını açıkladı.