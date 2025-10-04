Hastane Hemşiresi Kuaförde Kandığını İddia Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Hastane Hemşiresi Kuaförde Kandığını İddia Etti

Haberin Videosunu İzleyin
Hastane Hemşiresi Kuaförde Kandığını İddia Etti
04.10.2025 12:19  Güncelleme: 14:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Hastane Hemşiresi Kuaförde Kandığını İddia Etti
Haber Videosu

İstanbul'da hemşire Sedanur Yılmaz Arı, kuaförde saçlarının bazı bölümlerinin usulsüzce kesildiğini öne sürdü.

İstanbul'da özel bir hastanede hemşire olarak görev yapan Sedanur Yılmaz Arı (26), nöbetten çıktıktan sonra saçlarını kestirmek için gittiği kuaförde büyük bir mağduriyet yaşadı. Gür saçlarına ara makas işlemi talep eden Arı, kuaförün "Kanserli çocuklara bağış yapıyorum" diyerek saçlarının bazı bölümlerini usturayla dipten kestiğini öne sürdü.

BAĞIŞ KABUL EDİLMEDİĞİNİ ÖĞRENDİ

Arı, kuaförün sözlerine inanarak saçlarının boşa gitmemesi için bağışlanabileceğini söyledi ancak daha sonra LÖSEV yetkilileriyle görüştüğünde saç bağışının kabul edilmediğini öğrendi. Bunun üzerine kuaföre geri dönen genç hemşire, saçlarını geri alarak mekândan ayrıldı. O anları fotoğraflarla kayıt altına alan Arı, işletme sahibi hakkında suç duyurusunda bulundu.

'Kanser hastası çocuklara bağış' diyerek saçını kesen kuaförden şikayetçi oldu

"HİÇ KİMSE BAĞIŞ ADIYLA KANDIRILMAMALI"

Yaşadığı durumu anlatan Arı, "Ben sadece ara makas istedim. Ancak saçlarım usturayla kökten alındı. Daha sonra bağış kabul edilmediğini öğrenince şüphelendim. Kimse bağış adı altında kandırılmamalı" dedi.

'Kanser hastası çocuklara bağış' diyerek saçını kesen kuaförden şikayetçi oldu

KUAFÖR ODASI DEVREYE GİRDİ

Konu sosyal medyada gündem olurken, Kuaförler Odası da genç hemşireyle iletişime geçti. Oda yetkilileri, bağışların yalnızca belirli kriterlerde ve resmi projelerle yapıldığını, görüntülerdeki gibi dipten kesimlerin bağış prosedürüne uygun olmadığını belirtti. Arı, saçlarının uygunsuz şekilde kesilmesinden dolayı hem kişisel hem de manevi olarak mağdur olduğunu ifade ederek yasal süreci başlattığını açıkladı.

Kaynak: DHA

İstanbul, Hastane, Güncel, Kuaför, Hukuk, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hastane Hemşiresi Kuaförde Kandığını İddia Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kürsüye elinde tavuk dürümle çıkıp “Dürümflasyon“ hesabı yaptı Kürsüye elinde tavuk dürümle çıkıp "Dürümflasyon" hesabı yaptı
Süper Lig devinde derbi öncesi sürpriz Süper Lig devinde derbi öncesi sürpriz
Güllü’nün ölümünde gizem büyüyor Komşu canlı yayında kimsenin bilmediği detayı anlattı Güllü'nün ölümünde gizem büyüyor! Komşu canlı yayında kimsenin bilmediği detayı anlattı
AK Parti’den CHP’nin Meclis protestosuna çok sert tepki: Siyasi varlığını inkar etmiş olur AK Parti'den CHP'nin Meclis protestosuna çok sert tepki: Siyasi varlığını inkar etmiş olur
Icardi hakim karşısına çıktı Icardi hakim karşısına çıktı
Arabada cesedi bulunan gencin ölümünde sır perdesi kalktı Katilleri tanıdık çıktı Arabada cesedi bulunan gencin ölümünde sır perdesi kalktı! Katilleri tanıdık çıktı
Beyoğlu’nda Cinayet: Para Vermeyince Bıçaklandı Beyoğlu'nda Cinayet: Para Vermeyince Bıçaklandı
Ankara’nın 5 ilçesinde su kesintisi On binlerce kişi suya uzun süre ulaşamayacak Ankara'nın 5 ilçesinde su kesintisi! On binlerce kişi suya uzun süre ulaşamayacak
Ünlü çay devi Türkiye pazarından çekiliyor 39 yıllık üretim faaliyetlerini durdurdu Ünlü çay devi Türkiye pazarından çekiliyor! 39 yıllık üretim faaliyetlerini durdurdu
Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturmada çocukları müşteki olarak ifade verdi Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada çocukları müşteki olarak ifade verdi

14:23
Türkiye’de gol yemeyen tek kaleci
Türkiye'de gol yemeyen tek kaleci
14:19
Talihsiz genç, yaşadıklarını hüngür hüngür ağlayarak anlattı: Hakkımı yiyorlar
Talihsiz genç, yaşadıklarını hüngür hüngür ağlayarak anlattı: Hakkımı yiyorlar
13:47
Samsunspor’da Fenerbahçe maçı öncesi deprem
Samsunspor'da Fenerbahçe maçı öncesi deprem
13:46
Trump planı sonrası İsrail ve Hamas’tan ilk adım
Trump planı sonrası İsrail ve Hamas'tan ilk adım
13:42
Heyecan dorukta İşte Galatasaray-Beşiktaş derbisinin muhtemel 11’leri
Heyecan dorukta! İşte Galatasaray-Beşiktaş derbisinin muhtemel 11'leri
13:40
Trafikte köklü değişiklik Vatandaşı isyan ettiren radarlar için yeni uygulama geliyor
Trafikte köklü değişiklik! Vatandaşı isyan ettiren radarlar için yeni uygulama geliyor
12:57
Resepsiyondaki fotoğraf karesine ilişkin bir açıklama da Fatih Erbakan’dan geldi
Resepsiyondaki fotoğraf karesine ilişkin bir açıklama da Fatih Erbakan'dan geldi
12:43
Ankara’da su kesintisi krizi: Vatandaşlar çeşmelere akın etti
Ankara'da su kesintisi krizi: Vatandaşlar çeşmelere akın etti
12:31
Kadın doktorun yaptıklarına kimse inanamadı Her şey saniye saniye kamerada
Kadın doktorun yaptıklarına kimse inanamadı! Her şey saniye saniye kamerada
12:03
Fenerbahçe taraftarını delirten haber
Fenerbahçe taraftarını delirten haber
11:38
AK Partili Şamil Tayyar’dan kulisleri hareketlendiren referandum çıkışı: Bunu bilgi olarak söylüyorum
AK Partili Şamil Tayyar'dan kulisleri hareketlendiren referandum çıkışı: Bunu bilgi olarak söylüyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2025 14:36:18. #7.13#
SON DAKİKA: Hastane Hemşiresi Kuaförde Kandığını İddia Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.