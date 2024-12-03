Hastane Koordinasyon Kurulları Kuruluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hastane Koordinasyon Kurulları Kuruluyor

Sağlık Bakanlığı, hastane koordinasyon kurulları ile sağlık hizmetlerini daha etkin ve düzenli yürütecek.

03.12.2024 14:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sağlık Bakanlığına bağlı ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarında oluşturulacak Hastane Koordinasyon Kurulları, sağlık hizmetlerinin düzenli, etkin ve verimli yürütülmesini sağlayacak, hasta ve çalışan hakları konusunda denetimler gerçekleştirecek.

Sağlık Bakanlığınca hazırlanan "Hastane Koordinasyon Kurulu Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Bakanlığa bağlı, ilçe hastanelerini içine alan ikinci ve şehir hastanelerini de kapsayan üçüncü basamak sağlık tesislerinde, sağlık hizmetlerinin düzenli, etkin ve verimli yürütülmesi amacıyla farklı unvan ve branş personelinin yer aldığı Hastane Koordinasyon Kurulları oluşturulacak.

En az 3, en fazla 7 üyeden oluşacak kurul, üye çoğunluk sayısı ile her ayın ilk haftası toplanarak hizmet sunumunun her alanında istişarede bulunarak icrai kararlar alabilecek.

Hasta ve çalışan hakları konusunda denetimler gerçekleştirerek taleplerin değerlendirilmesi, gerekli işlemler ile düzenlemelerin yapılmasını sağlayacak kurul, Bakanlığın politika ve hedeflerine uygun şekilde, her sağlık tesisinin rolü, büyüklüğü ve kapasitesine göre hazırlanacak "hastane gelişim planı" çerçevesinde sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde yetkili olacak.

Kurul, hastanelerdeki akademik personelin sözleşmeli çalışması ile sözleşmede belirtilen yükümlülüklerinin yerine getirilmesinin takip edilmesi ve sözleşme yükümlülükleri kapsamındaki ikaz işlemlerinde, üye çoğunluğuyla işlem gerçekleştirebilecek.

Hastane Koordinasyon Kurullarınca yapılan işlemlerin takibi, güncel sağlık politikalarına uygun şekilde yürütülmesinin sağlanması, kontrol edilmesi, raporlanması ve denetlenmesi "Hastane Koordinasyon Kurulu Yönetim Sistemi" isimli bilişim sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. ???????

Kaynak: AA

Sağlık Bakanlığı, Politika, Hastane, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hastane Koordinasyon Kurulları Kuruluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:38 Yenidoğan Çetesi davasında 10 isme daha tutuklama talebi Yenidoğan Çetesi davasında 10 isme daha tutuklama talebi
14:14 Özel, Bahçeli’nin kendisiyle ilgili sözlerinin yer aldığı kağıdı yırttı Özel, Bahçeli'nin kendisiyle ilgili sözlerinin yer aldığı kağıdı yırttı
13:55 Türk-İş Başkanı Atalay’a soruldu: Telafuz edilen ücretlerden hangisini kabul edeceksiniz Türk-İş Başkanı Atalay'a soruldu: Telafuz edilen ücretlerden hangisini kabul edeceksiniz?
13:17 Halep ve Tel Rıfat’ta rejime karşı savaşan örgütler hangileri İşte isim isim tam liste Halep ve Tel Rıfat'ta rejime karşı savaşan örgütler hangileri? İşte isim isim tam liste
10:24 17 erkek öğrenci, zorla okulun tuvaletine soktukları kız çocuğunu istismar etti 17 erkek öğrenci, zorla okulun tuvaletine soktukları kız çocuğunu istismar etti
20:27 Davutoğlu: Esad, Erdoğan’ın Çağrılarına Verdiği Küstah Cevapların Bedelini Ödüyor Davutoğlu: Esad, Erdoğan'ın Çağrılarına Verdiği Küstah Cevapların Bedelini Ödüyor
20:14 Irak Cumhurbaşkanı’nın sekreteri İstanbul’da bıçaklandı Irak Cumhurbaşkanı'nın sekreteri İstanbul'da bıçaklandı
20:08 Eski PFDK Başkanı Av. Hüseyin Karaahmetoğlu’ndan Türk futboluna eleştiriler ve öneriler Eski PFDK Başkanı Av. Hüseyin Karaahmetoğlu'ndan Türk futboluna eleştiriler ve öneriler
20:00 Kullanıcılara da duyuruldu WhatsApp artık o telefonlarda çalışmayacak Kullanıcılara da duyuruldu! WhatsApp artık o telefonlarda çalışmayacak
19:53 Hizbullah Esad’a sırtını döndü Hizbullah Esad'a sırtını döndü
19:46 Fransa’da Hükümet Düşme Tehlikesiyle Karşı Karşıya Fransa'da Hükümet Düşme Tehlikesiyle Karşı Karşıya
19:26 PKK, yıllardır işgal ettiği bölgeden çekiliyor PKK, yıllardır işgal ettiği bölgeden çekiliyor
19:16 Lavrov: Ukrayna’nın NATO’ya girişi kabul edilemez Lavrov: Ukrayna'nın NATO'ya girişi kabul edilemez
18:47 Dernek Yöneticileri Tutuklandı Dernek Yöneticileri Tutuklandı
18:44 MicroStrategy milyarlarca dolarlık yeni Bitcoin alımı gerçekleştirdi MicroStrategy milyarlarca dolarlık yeni Bitcoin alımı gerçekleştirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2024 15:07:51. #1.13#
SON DAKİKA: Hastane Koordinasyon Kurulları Kuruluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.