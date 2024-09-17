Hastane, Patlamalarla İlgili İddiaları Reddetti - Son Dakika
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Hastane, Patlamalarla İlgili İddiaları Reddetti

Beyrut Amerikan Üniversitesi Hastanesi, patlamalara dair komplo teorilerini asılsız buldu.

17.09.2024 23:16
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Lübnan'daki Beyrut Amerikan Üniversitesi Hastanesi, patlamalardan önce bazı doktorlar ve çalışanlarından "pager" tipi çağrı cihazlarını çektiği yönündeki haberlerin ardından bu cihazların patlatılmasıyla bağlantısı bulunduğu yönündeki iddiaların asılsız olduğunu açıkladı.

Hastaneden yapılan yazılı açıklamada, "Beyrut Amerikan Üniversitesi Hastanesindeki doktorlar, hemşireler ve çalışanlar, bugün yaşanan yaralanmaların sonuçlarıyla başa çıkmak için tamamen seferber edilmiş durumda. Son saatlerde 160'tan fazla yaralıyı kabul ettik ve daha fazla yaralının gelmesi bekleniyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklama, şu ifadelere yer verildi:

"Bu sıkıntılı süreçte bazı sosyal medya platformlarında, üniversitenin sahip olduğu iletişim sistemleri hakkında söylentiler ve komplo teorileri yayılmaya başladı. Üniversitemiz bu trajik olayla ilişkilendirilmeye çalışıldı. Bu iddiaları tamamen reddediyoruz.

Nisan 2024'te çağrı sistemimizi (kablosuz iletişim cihazları) güncelledik. Yeni sisteme 29 Ağustos 2024'te geçildi ve bu güncellemenin amacı acil durum iletişimlerini ve kodları güçlendirmekti çünkü birçok cihaz ve sistem artık eskimişti."

Hizbullah unsurlarına ve sivillere ait binlerce çağrı cihazının patlamasının ardından, birkaç gün önce üniversitenin bazı doktorları ve çalışanlarından bu iletişim cihazlarını çekmesi sosyal medyada "garip bir tesadüf" olarak yorumlanmıştı.

Çağrı cihazlarının patlatılması

Lübnan'da Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar yaşandı.

Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarının patlatılması sonucu biri çocuk 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 200 kadarı ağır yaklaşık 2 bin 800 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail'den konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana süren çatışmalarda son günlerde gerilimin arttığı gözlemleniyor.

Kaynak: AA

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