Hastanede Darp Olayı

DİYARAKIR Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tıbbi sekreter S.C., ilaç raporu nedeniyle tartıştığı erkek hasta tarafından darbedildi.

Olay, öğle saatlerinde Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Hastaneye gelen hasta, ilaç raporunun yazılması için daha önce muayene olduğu doktor ulaşılmasını istedi. Tıbbi sekreter S.C., kendisine doktorun o gün görevde olmadığını söyledi. Bunun üzerine hasta ile S.C arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli, S.C'yi darbetti. Darp raporu alan S.C.'nin şikayeti üzerine ismi belirtilmeyen şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.