Hastanede Elektrik Kontağı: 2 Kişi Etkilendi

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde özel bir hastanenin koroner yoğun bakım ünitesinde elektrik kontağı nedeniyle parlama oldu. Parlama nedeniyle oluşan dumandan 2 kişi etkilendi.

Ovacık Mahallesi D-100 kara yolu üzerindeki özel bir hastanede elektrik kontağı nedeniyle parlama oldu. Ekipler yangın tüpüyle müdahale ederken, katın bir bölümüne duman doldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Dolan dumanın tahliye edilmesi amacıyla bazı hastalar, diğer bölümlere nakledildi. Dumandan etkilenen 2 kişiye hastanede müdahale edildi.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.