Hastanede Küçük Çaplı Yangın - Son Dakika
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Hastanede Küçük Çaplı Yangın

Hastanede Küçük Çaplı Yangın
22.07.2026 23:32
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Başiskele'deki hastanede çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi, tedavi altına alındı.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki özel bir hastanenin koroner yoğun bakım ünitesinde çıkan küçük çaplı yangında dumandan etkilenen 2 kişi tedavi altına alındı.

Ovacık Mahallesi'ndeki özel bir hastanenin koroner yoğun bakım ünitesinde oksijen bağlantısı sırasında meydana gelen parlama nedeniyle küçük çaplı yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın nedeniyle oluşan dumanın tahliye edilmesi amacıyla bazı hastalar tedbiren hastane içindeki başka bir birime nakledildi.

Dumandan etkilenen 2 kişi ise hastanede tedavi altına alındı.

Kaynak: AA

Acil Durum, Başiskele, 3. Sayfa, Güvenlik, İtfaiye, Kocaeli, Hastane, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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