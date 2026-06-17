Hastanede Mobbing İddiaları için Açıklama

(İZMİR) - Birlik Sağlık-Sen İzmir Şubesi, Kiraz Devlet Hastanesi'nde baskı ve mobbing iddialarının araştırılması talebiyle hastane önünde açıklama yaptı. Birlik Sağlık-Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, "Hiç kimse makamından aldığı güçle çalışanlar üzerinde baskı kuramaz. Hiçbir kamu görevlisi hukukun üzerinde değildir. Devlet kurumları kişilerin değil, milletin kurumlarıdır" dedi.

Birlik Sağlık-Sen İzmir Şubesi, Kiraz Devlet Hastanesi önünde bir hastane personelinin CİMER ve Cumhuriyet Başsavcılığı'na baskı ve mobbing iddialarıyla ilgili yaptığı başvuruya ilişkin açıklama yaptı. Birlik Sağlık-Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, şunları söyledi:

"SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU"

"Sendika Üyemiz olan uzman doktor İbrahim Kılıç tarafından Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden Sağlık Bakanlığı'na başvuru yapılmış, ayrıca ilgili iddialar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur. Başvurularda yer alan iddialar, yalnızca bir personelin yaşadığı sorunları değil, kamu yönetiminde şeffaflık, liyakat, hukukun üstünlüğü ve çalışma barışını ilgilendiren çok ciddi hususları içermektedir."

İddialara göre; Kurum Müdürü D.E.'nin, üyemiz hakkında üçüncü kişiler aracılığıyla fiziki saldırı planladığı, olayın tesadüfen devreye giren kişiler sayesinde gerçekleşmediği ileri sürülmektedir. Kurum müdürünün, çeşitli kişi ve çalışanlar üzerinde baskı oluşturmak amacıyla kendisini istihbarat birimleriyle bağlantılı gösterdiği yönünde beyan ve davranışlarda bulunduğu iddia edilmektedir.

Görev yapılan ilçede üst düzey bir kamu görevlisinin eşine yönelik rapor talebinin mevzuata aykırı bulunarak reddedilmesinin ardından üyemize yönelik sistematik baskı ve mobbing sürecinin başladığı ileri sürülmektedir.

Kurum müdürünün yakınına ait özel bir iş yerinin tefrişatının, kurumla iş yapan bir firma tarafından karşılandığı yönünde ciddi iddialar bulunmaktadır. Bu konuda tanıklık yapmaya hazır kişilerin olduğu ifade edilmektedir.

Sözleşmesi yenilenmeyen üyemizin mahkemeyi kazanması üzerine 30 gün içerisinde mahkeme kararı yerine getirilmesi gerekirken iki ay bekletilerek yargı kararına uyulmamıştır.

Sağlık Bakanlığı tarafından sözleşmesi yenilenmeyen kurum müdürünün, açtığı dava sonucunda görevine iade edildiği; bu sürece ilişkin kamuoyunda çeşitli soru işaretleri ve tartışmalar bulunduğu ifade edilmektedir.

Kurum çalışanlarının, kurum müdürüne ait özel işlerde ve özel mülkiyet kapsamındaki alanlarda çalıştırıldığı yönünde iddialar bulunmaktadır. Çalışanların bir kısmının baskı ve çekince nedeniyle konuşamadıkları ileri sürülmektedir. Bizler, bu iddiaların tamamının doğru olduğunu peşinen kabul etmiyoruz. Ancak bu kadar ağır ve kamu vicdanını ilgilendiren iddiaların da görmezden gelinemeyeceğini ifade ederek araştırılmasını incelenmesini yetkililerimizden talep ediyoruz.

"HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILMIŞTIR"

Ayrıca; 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişimi akabinde hastanede görev yapan başka sendika üye temsilcilerine yönelik hastane müdürü odasından BİMER'e faks gönderilmiştir. Savcılık makamını şikayet edilen sağlık çalışanlarına takipsizlik vermesine rağmen, kendisinin hastane müdürlüğü sözleşmesinin uzatılmaması üzerine bir başka arkadaşımızın hastane müdürü olarak göreve başlaması ve kendisinin Türkiye'de tek ve ilk olan sözleşmesi biten idarecinin mahkemeyi kazanması üzerine halef selef oldukları arkadaşımızı kendisine tehdit ediyor diye savcılığa suç duyurusunda bulunmuştur. Her ne hikmetse bulunduğu suç duyurusunun içine herhangi bir yargı kararı veya resmi tespit bulunmayan zamanında FETÖ ile ilişkilendirerek şikayet ettiği çalışanları tekrardan dilekçesinin içerisinde ilişkilendirmiştir. Bu iddialar nedeniyle bazı çalışanlarımız hukuki süreç başlatmışlardır.

"KİMSE ÇALIŞANLARIN ÜZERİNDE BASKI KURAMAZ"

Talebimiz nettir. Sağlık Bakanlığı tarafından ilgili konular hakkında müfettiş görevlendirilmesini, tüm iddiaların bağımsız ve tarafsız şekilde araştırılmasını, tanıkların güvenliğinin sağlanmasını, baskı ve mobbing iddialarının titizlikle incelenmesini, kamu zararına yol açabilecek hususların açıklığa kavuşturulmasını, sürecin şeffaf biçimde kamuoyu ile paylaşılmasını talep ediyoruz. Hiç kimse makamından aldığı güçle çalışanlar üzerinde baskı kuramaz. Hiçbir kamu görevlisi hukukun üzerinde değildir. Devlet kurumları kişilerin değil, milletin kurumlarıdır. Bugün burada dile getirilen hususlar, bir kişinin değil; adalet, hukuk ve kamu vicdanının meselesidir. Yetkili kurumları göreve davet ediyor, sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı duyuruyoruz."