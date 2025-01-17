Hastanedeki Öğrencilere Karne Sevinci - Son Dakika
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Hastanedeki Öğrencilere Karne Sevinci

Hastanedeki Öğrencilere Karne Sevinci

Bolu'da hastanede tedavi gören 6 öğrenciye karne verildi, moral ve motivasyon sağlandı.

17.01.2025 11:18
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Bolu'da tedavi gören 6 öğrenciye karneleri hastanede verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, rahatsızlıkları nedeniyle hastanede tedavi gören 6 öğrencinin karne sevinci yaşaması için çalışma yaptı.

Bu kapsamda İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Öncü, okul müdürleri ve öğretmenler, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Ünitesi'nde tedavi gören öğrencileri ziyaret etti.

Çocukların sağlık durumları hakkında hastane yetkililerinden bilgi alan Öncü, öğrencilere karne, başarı belgesi ve hediye verdi.

Karneleri inceleyen Öncü, öğrencilerle sohbet etti.

Öncü, daha sonra "evde eğitim hizmeti"nden faydalanan kas hastası Mustafa Yiğit Kurubaş ile Eren Ayaz'ı evlerinde ziyaret etti.

Öğrenciler ve aileleriyle sohbet eden Öncü ve beraberindekiler, çocuklara karneleri ile hediyelerini verdi.

Fatih Öncü, gazetecilere, 2024-2025 eğitim öğretim döneminin ilk döneminin bittiğini, bugün okullarda karne törenlerinin düzenlendiğini söyledi.

Çeşitli nedenlerle bugün okullarına gidemeyen öğrencilerin olduğunu aktaran Öncü, "Hastanede yatan 6 çocuğumuz var. Okuldaki karne heyecanını paylaşamadıkları için biz onlara o mutluluğu, o heyecanı hastanede yaşatmak istedik. Çocuklarımızı ziyaret ettik. Hediyelerini ve karnelerini verdik." diye konuştu.

Öncü, öğrencilere ve ailelerine "geçmiş olsun" dileklerini ileterek, "İkinci dönem inşallah okullarında onları ağırlayacağız. Orada da tekrar ziyaret edeceğiz. Bu ziyaretimiz çocuklara moral ve motivasyon oldu. Mutlu oldular." dedi.

"Karnemin hastaneye getirilmesi beni çok mutlu etti"

Hastanede tedavi gören 7. sınıf öğrencisi Meryem Sahra Yaman da karnesinin hastaneye getirilmesinin kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

Evde eğitim hizmeti alan 9. sınıf öğrencisi Mustafa Yiğit Kurubaş ise öğretmenlerinin kendisini ziyaret etmesinden mutlu olduğunu kaydetti.

Ziyaretin kendisine moral olduğunu anlatan Kurubaş, "Hepsine teşekkür ediyorum. Normalde öğretmenlerim eve gelip bana eğitim veriyorlar. Böyle bir hizmetin olması güzel." ifadesini kullandı.

Karnesini hastanede alan 5. sınıf öğrencisi Miray Teke'nin annesi Özlem Teke de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Karnesinin buraya getirilmesi bizi çok mutlu etti. Bize moral oldu. Müdürlerimiz geldi, çok mutluyuz. Hiç böyle bir şey beklemiyorduk." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

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