Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama - Son Dakika
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Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama

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İstanbul'daki evinde geçirdiği kalp krizi sonrası aort damarı yırtılan ve 12 saatlik bir operasyon geçiren DEM Partili Sırrı Süreyya Önder'in son durumuna ilişkin bilgi verildi. Hastaneden yapılan açıklamada "Sırrı Süreyya Önder'in genel durumu aynı, yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Hastamız yüksek riskli olup hayati tehlikesi devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.

18.04.2025 09:49
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İstanbul Beşiktaş'taki evinde geçirdiği kalp krizi sonrasında 12 saatlik bir ameliyata alınan ve tedavisine yoğun bakım ünitesinde devam edilen DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama yapıldı.

"HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM ETMEKTEDİR"

Önder'in güncel sağlık durumuna ilişkin tedavi gördüğü hastaneden yapılan açıklamada "Sayın Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakım tedavi süreci devam etmektedir. Genel durumu aynı, yoğun bakım stabilitesini dünkü parametreler doğrultusunda benzer şekilde koruyor. İnfeksiyon ve inflamasyon açısından tedavilerimiz devam ediyor. Hastamız yüksek riskli olup hayati tehlikesi devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.

Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama

SAĞLIK BAKANI: DURUMUNDA ÇOK BÜYÜK BİR DEĞİŞİKLİK YOK

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu dün yaptığı açıklamada, Önder'in şimdiye kadar gösterdiği büyük direncin kendilerine ümit verdiğini söyledi. Önder'in, Türkiye'nin değerli insanlarından olduğunu vurgulayan Memişoğlu, "Şimdiye kadar gerçekten büyük bir direnç gösterdi. Bu direnç bize ümit veriyor. Bütün ekip, tüm gücüyle, bilgisiyle onun yardımında. Yoğun bakımda uzun süre makinede bağlı mücadele ediyor. Hepinizden, Türkiye'den böyle pozitif bir insanın yeniden aramıza katılması için dua bekliyoruz." dedi.

Hastanede görevli hekimlerden, sağlık personelinden ve Önder'in mevcut durumundan bahseden Memişoğlu, şunları kaydetti; "Bu çok büyük bir ameliyat, bir cerrah olarak söylüyorum. Bunu yapan ekiplere özellikle teşekkür ediyorum. Burada hepimiz birlikte onun iyileşip aramıza katılmasını bekliyoruz. Durumda çok büyük bir değişiklik yok. Durumunda bir değişiklik olduğunda hekim arkadaşlarımız arz eder. Biz duamızı ettik."

DOKTORLARINDAN AÇIKLAMA

Dün Saat 12.20'de doktorlar tarafından yeni bir açıklama yapıldı. Prof. Dr. Çavlan Çiftçi, yaptığı açıklamada tansiyon probleminin olmadığı ifade ederken Önder'in tedavilere oldukça olumlu yanıt verdiğini de dile getirdi.

"Sol ventrikül çok çok iyi kasılmakta. Hastamızın tansiyonu 110/60 civarında. Sağ ventrikülün kasılma kusuru devam etmekte. Ciddi bir süreye ihtiyacımız var." diye açıklamasına devam eden Çiftçi, "Benim öngörüm, 10-40 arasında uyutulabilir" dedi. Enfeksiyonun en korktukları şey olduğunu da sözlerine ekleyen Çiftçi, "Güçlü antibiyotik almakta. Yoğun bakım sürecimiz devam ediyor" diye konuştu. Çiftçi, Önder'in sesleri duyup tepki verdiğini de dile getirdi.

Sırrı Süreyya Önder\'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
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Son Dakika Güncel Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Sadettin Usta:
    hadi Yallah sarı torbaya sarı torba seni bekliyor 23 90 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    gidiyooo herhalde 24 89 Yanıtla
  • KADİR BEBEK:
    Allah acil şifalar versin böyle insan ülkemizde sayısını arttırsın hoşgörülü bir insandır 86 25 Yanıtla
  • Ramazan Yıldırım:
    Rabbim şafi adı hürmetine şifalar versin tüm hastlarımıza. 91 15 Yanıtla
  • Kasım Ömeroğlu:
    gidiyo diyen yavsak şunu çok iyi bilmen lazım.. yüce Allah'ın gücü herşeye yeter rabbim sayın Sırrı Süreyya ya şifa versin. 53 14 Yanıtla
  • Nazife:
    Allah Acil sifalar versin büyük geçmiş olsun allah ailesine sevdiklerine sağlıkla kavuştursun, rahmetli anamdan kritik yoğun bakimdaydi anneni sağ bekleme dediler Anamı sağ teslim aldım 10 yıl yaşadı emir allah'tan vakti gelmiş anasiz babasız kaldım mekanları cennet olsun nur ıçinde yatsınlar.?????? 53 7 Yanıtla
  • xpwzxtzxjq:
    Keşke Rahmetli babamında kalbi durduğunda, hastane enfeksiyonu denen enfeksiyondan şüphelenip hemen antibiyotik tedavisi başlasaydı yani özetle aynı müdahale yapılsaydı da içimiz rahat olsaydı. Allah acil şifalar versin. sağlıkta eşitlik olmalı. konumu yetkisi ne olursa olsun insan hayatı için sağlıkta aynı azim aynı müdahale olmalıydı. ama bu sorun sadece ülkemizde değil tüm dünyada aynı. İbrahim tatlısesin başına gelen saldırı bizim başımıza geldi hangimiz hayattaydık. örnek olsun diye demek istedim. sırrı bey sevdiğimiz bir adam Allah şifalar versin inşallah. 44 6 Yanıtla
  • Kasım Ömeroğlu:
    rabbim şifa versin inşallah 37 5 Yanıtla
  • Hakan1421:
    Allah şifalar versin inşallah ama saat başı sağlık durumu hakkında paylaşım yapmaya gerek yok çünkü hep aynı haber durumunda bir değişiklik Yok yoğun bakımda tedavisi devam ediyor anladık 27 8 Yanıtla
  • fener0406:
    Geçmiş olsun Allah şifa versin inşallah 31 4 Yanıtla
  • Ponçik Pamuk:
    yeterin artık 2 3 Yanıtla
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