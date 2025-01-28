Hastanelerde Denetim Seferberliği Başladı - Son Dakika
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Hastanelerde Denetim Seferberliği Başladı

Sağlık Bakanlığı, hastanelerde denetim seferberliği başlattı, yeni rehber ile süreçleri güçlendirdi.

28.01.2025 10:17
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(ANKARA) - Sağlık Bakanlığı, Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın teftiş rehberinin güncellenerek denetim süreçlerinin kapsamlı hale getirildiğini, hastanelerde denetim seferberliği başlatıldığını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, kamu hastanelerinde başlatılan teftişlerle ilgili açıklama yaptı. Sağlık Bakanı Bakan Kemal Memişoğlu'nun talimatıyla Cumhurbaşkanlığı'nın 'Denetim Faaliyetlerinin Düzenli ve Etkin Bir Şekilde Yerine Getirilmesine' dair genelgesi çerçevesinde hastanelerde denetim seferberliği başlatıldığı belirtilen açıklamada, "Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı, teftiş rehberini güncelleyerek denetim süreçlerini daha etkili hale getirdi. Bu doğrultuda, 7 pilot il seçilerek yeni teftiş rehberi kapsamında denetimlere başlandı. Teftişler, acil sağlık hizmetleri, poliklinik hizmetleri, hasta hakları, ameliyathane, yoğun bakım ve merkezi sterilizasyon hizmetleri gibi kritik ve yüksek risk taşıyan alanlarda yoğunlaşacak" denildi.

Bakanlığın denetim sürecinde bilim insanlarını da devreye sokarak Yenidoğan Denetim ve Değerlendirme Bilimsel Komisyonu'ndan sonra 20 farklı branşta da bilimsel komisyonlar oluşturacağı, sağlık hizmetlerinin kalitesini artıracak klinik rehberler ve denetim kılavuzlarının hızla belirleneceği kaydedilen açıklamada, söz konusu komisyonların denetim sonuçlarını bilimsel bir bakış açısıyla değerlendirerek gerekli adımları atacağı belirtildi.

Güncellenen teftiş rehberinin pilot illerde denetim mekanizmasına uyarladıktan sonra önümüzdeki dönemde tüm sağlık tesislerinde kapsamlı denetimler yapılmasının planlandığı ifade edilen açıklamada, "Bu adımlar, ülke genelinde sağlık hizmetlerinin kalitesini ve güvenliğini en üst düzeye çıkarmayı amaçlıyor" denildi.

Kaynak: ANKA

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