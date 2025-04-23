Hastanelerde Eğitim: 'Öğretmenim Elimi Tut' Projesi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hastanelerde Eğitim: 'Öğretmenim Elimi Tut' Projesi

Hastanelerde Eğitim: \'Öğretmenim Elimi Tut\' Projesi

İstanbul'da hastanede tedavi gören çocuklar, sınıf ortamında eğitimlerine devam ediyor.

23.04.2025 11:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sağlık sorunları nedeniyle uzun süre hastanede tedavi görmek zorunda kalan çocuklar, sınıfa dönüştürülen hastane odalarında eğitimlerine kesintisiz devam ediyor.

İstanbul Valiliği, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle 2019 yılında hayata geçirilen "Öğretmenim Elimi Tut" projesi kapsamında, çocukların hastanede geçirdikleri süre boyunca eğitimlerinden geri kalmamalarını hedefleniyor.

İstanbul genelinde kamu, özel ve üniversite hastaneleri dahil olmak üzere 16 sağlık tesisinde aktif olarak sürdürülen projeyle, öğrenciler hastane ortamında da okul hayatlarını sürdürebiliyor.

Projede görev alan öğretmenler, yalnızca sınıf ortamında değil, yatağından kalkamayan çocukların odalarında da birebir ders vererek eğitim desteğini sürdürüyor. Bu özel sınıflar, çocuklara akademik kazanımların yanı sıra moral ve motivasyon açısından da büyük katkı sağlıyor.

İstanbul'da uygulamanın başladığı günden bu yana yaklaşık 2 bin 500 çocuk, hastane sınıfları sayesinde eğitimlerine kaldıkları yerden devam etti.

"Asıl amacımız çocukların eğitimlerine kesintisiz devam etmeleri"

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, AA muhabirine, 2019'da hayata geçirilen projenin İstanbul'da başarıyla sürdürüldüğünü söyledi.

Bu zamana kadar kent genelindeki hastanelerde toplamda 2 bin 500 öğrenciye eğitim verdiklerini belirten Güner, "Buradaki ana amacımız, öğrencilerimizin sağlıklarını iyileştirirken aynı zamanda eğitim süreçlerinde akademik olarak geri kalmalarının önüne geçmek. Asıl amacımız, çocukların normal yaşamlarına devam ederken hem tedavilerini almaları hem de mutlu ve refah içinde, eğitimlerine kesintisiz devam etmeleri." diye konuştu.

Güner, hastane okullarında, öğrencilerin normal okullarda gördüğü müfredatın aynısının uygulandığını kaydederek, "Bu sistemimiz hem hastalarımız hem de öğretmenlerimiz tarafından sevilerek yapılıyor. Bu süreci sadece akademik bir faaliyet olarak düşünmemek lazım. Bu bir gönül işi aslında. Hocalarımızla öğrencilerimiz arasında kurulan empati, tedavi sürecindeki çocuklarımız için çok kıymetli." ifadelerini kullandı.

Hastane odalarında öğrencilere sınıf ortamını da sağladıkları aktaran Güner, şunları kaydetti:

"Odasından çıkamayacak durumda olan öğrencilerimize, öğretmenlerimiz odalarında eğitim veriyor. Ancak tercihimiz, tedavi süreçlerinde normal okul ortamlarındaki sınıflar gibi eğitimlerine devam etmeleri. Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı öğretmenlerimiz hastanelerimize gelip, bu sınıflarda derslerini veriyorlar. Hastanede çocuklar, derslerinden eksik kalmaması için aynı müfredatta eğitim alıyorlar."

Doç. Dr. Güner, projeye katkı sağlayan tüm sağlık çalışanları ve öğretmenlere teşekkür ederek, hastaların hem sağlıklı hem de eğitimli bireyler olarak geleceğe hazırlanması için çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: AA

Eğitim Desteği, istanbul, Hastane, Eğitim, Sağlık, Güncel, Çocuk, Tut, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hastanelerde Eğitim: 'Öğretmenim Elimi Tut' Projesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kaybının 41. saati bulunan yaşlı adamın ambulansa binerken söyledikleri yürekleri ısıttı Kaybının 41. saati bulunan yaşlı adamın ambulansa binerken söyledikleri yürekleri ısıttı
Iker Casillas’ın yeni tarzını görenler tanıyamıyor Iker Casillas'ın yeni tarzını görenler tanıyamıyor
Türk kulüplerine 7.5 milyon euroluk ödeme Türk kulüplerine 7.5 milyon euroluk ödeme
Gülşah Saraçoğlu bombayı patlattı: Takip arabam vardı, sevgilimi gizlice izliyordum Gülşah Saraçoğlu bombayı patlattı: Takip arabam vardı, sevgilimi gizlice izliyordum!
IMF, Türk ekonomisine dair yeni tahminini duyurdu IMF, Türk ekonomisine dair yeni tahminini duyurdu
Ünlü halıcı baltayla parçalara ayırıp asitle eritmişlerdi: 6 sanığa ceza yağdı Ünlü halıcı baltayla parçalara ayırıp asitle eritmişlerdi: 6 sanığa ceza yağdı
Papa Francis’in Vefatı Sonrası dev maç ertelendi Papa Francis'in Vefatı Sonrası dev maç ertelendi
Tırın altında birinin olduğunu görenler ihbar etti, gerçek bambaşka çıktı Tırın altında birinin olduğunu görenler ihbar etti, gerçek bambaşka çıktı
2.5 ay sonra geri dönmüştü Bütün ülke Mehmet Topal’ı konuşuyor 2.5 ay sonra geri dönmüştü! Bütün ülke Mehmet Topal'ı konuşuyor
Dağdan toplanıyor, kilosu 10 bin TL’ye satılıyor Dağdan toplanıyor, kilosu 10 bin TL'ye satılıyor
Milli Tenisçimiz Zeynep Sönmez, tarihte bir ilki başardı Milli Tenisçimiz Zeynep Sönmez, tarihte bir ilki başardı

13:39 AFAD’dan 6.2’lik deprem sonrası İstanbul halkına kritik uyarı AFAD'dan 6.2'lik deprem sonrası İstanbul halkına kritik uyarı
13:22 İstanbul’daki deprem anı güvenlik kamerasında İstanbul'daki deprem anı güvenlik kamerasında
13:07 Naci Görür’den İstanbul’daki depremlerle ilgili uyarı Naci Görür'den İstanbul'daki depremlerle ilgili uyarı
13:05 İstanbul’daki 6.2’lik deprem sonrası Bakan Yerlikaya’dan ilk açıklama İstanbul'daki 6.2'lik deprem sonrası Bakan Yerlikaya'dan ilk açıklama
12:47 İstanbul’da 6.2 büyüklüğünde deprem İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem
17:22 Elif Gül’ün evine yapılan baskında kapıyı açan Bilgehan Murat Miniç, CHP’den istifa etti Elif Gül'ün evine yapılan baskında kapıyı açan Bilgehan Murat Miniç, CHP'den istifa etti
17:06 Biri yıllarını verdi, diğeri yeni geldi Muslera ve Osimhen’in rekor kırmasına ramak kaldı Biri yıllarını verdi, diğeri yeni geldi! Muslera ve Osimhen'in rekor kırmasına ramak kaldı
17:03 Türk kulüplerinin gözde ismiydi, teknik direktör oldu Türk kulüplerinin gözde ismiydi, teknik direktör oldu
16:59 Ölümlü kaza kamerada, yolcu otobüsü düz yolda böyle devrildi Ölümlü kaza kamerada, yolcu otobüsü düz yolda böyle devrildi
16:50 Günlerdir aranan Gülçiçek, ailesine video gönderdi: Kaçmasam amcam beni oğluna isteyecekti Günlerdir aranan Gülçiçek, ailesine video gönderdi: Kaçmasam amcam beni oğluna isteyecekti
16:36 Anadolu’nun El Hamrası’nda 797 yıldır çözülemeyen ’kalpli’ mesaj Anadolu'nun El Hamrası'nda 797 yıldır çözülemeyen 'kalpli' mesaj
16:35 Yıldız futbolcuyu yalan makinesine bağladılar Dev kulübün kaderi çıkacak sonuca bağlı Yıldız futbolcuyu yalan makinesine bağladılar! Dev kulübün kaderi çıkacak sonuca bağlı
16:35 Babasını sadece 12 gün görebildi İbrahim Erkal’ın kızı Elif Su büyüdü Babasını sadece 12 gün görebildi! İbrahim Erkal'ın kızı Elif Su büyüdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2025 13:59:23. #7.13#
SON DAKİKA: Hastanelerde Eğitim: 'Öğretmenim Elimi Tut' Projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.