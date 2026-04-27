Hatalı Emekli Maaşı Bağlanırsa Ne Olur? SGK Geri İster mi?

Sosyal Güvenlik Kurumu nezdinde emeklilik bir akittir. SGK, sigortalının hizmet ve yaş şartını tamamlaması karşılığında ömür boyu maaş vaat eder. Ancak bazen şartlar oluşmadan maaş bağlanabilir. Bu durumda SGK, hatalı maaşı iptal eder, ödenen tüm maaşları faiziyle geri ister ve özellikle memurlar için eski göreve iade söz konusu olur.

Maaşı kesilen sigortalı için her şey bitmiş değildir. Hata tespit edilmeden önce gerçek emeklilik şartları oluşmuşsa, yeni talebe gerek kalmadan maaş tekrar bağlanır. Şartlar eksikse, tamamlanması beklenir ve yeni dilekçeyle maaş başlatılır.

Statü hatası durumunda, örneğin Bağ-Kur yerine SSK'dan maaş bağlanmışsa, yanlış maaş iptal edilir ancak doğru statüden hak kazanılan tarihten itibaren maaş yeniden hesaplanır. Prim borcu varsa ve emeklilik hakkını ortadan kaldırmıyorsa, maaş durdurulmaz, borç maaşın üçte biri oranında kesilerek tahsil edilir.

Emeklilik başvurusu öncesinde hizmet dökümü ve prim hesabının kontrol edilmesi, ileride yaşanacak mali külfetleri önler. SGK, kendi hatasından kaynaklanan durumlarda vatandaşı mağdur etmemek için borcu maaştan taksitle tahsil etmeyi benimsemiştir.