Hatalı Emekli Maaşı Bağlanırsa Ne Olur? SGK Geri İster mi?

27.04.2026 08:20
SGK, şartları oluşmadan bağlanan emekli maaşlarını iptal edip faiziyle geri isteyebilir. Ancak Anayasa Mahkemesi kararıyla sigortalı lehine düzenlemeler yapılmıştır.

Sosyal Güvenlik Kurumu nezdinde emeklilik bir akittir. SGK, sigortalının hizmet ve yaş şartını tamamlaması karşılığında ömür boyu maaş vaat eder. Ancak bazen şartlar oluşmadan maaş bağlanabilir. Bu durumda SGK, hatalı maaşı iptal eder, ödenen tüm maaşları faiziyle geri ister ve özellikle memurlar için eski göreve iade söz konusu olur.

Maaşı kesilen sigortalı için her şey bitmiş değildir. Hata tespit edilmeden önce gerçek emeklilik şartları oluşmuşsa, yeni talebe gerek kalmadan maaş tekrar bağlanır. Şartlar eksikse, tamamlanması beklenir ve yeni dilekçeyle maaş başlatılır.

Statü hatası durumunda, örneğin Bağ-Kur yerine SSK'dan maaş bağlanmışsa, yanlış maaş iptal edilir ancak doğru statüden hak kazanılan tarihten itibaren maaş yeniden hesaplanır. Prim borcu varsa ve emeklilik hakkını ortadan kaldırmıyorsa, maaş durdurulmaz, borç maaşın üçte biri oranında kesilerek tahsil edilir.

Emeklilik başvurusu öncesinde hizmet dökümü ve prim hesabının kontrol edilmesi, ileride yaşanacak mali külfetleri önler. SGK, kendi hatasından kaynaklanan durumlarda vatandaşı mağdur etmemek için borcu maaştan taksitle tahsil etmeyi benimsemiştir.

Saldırı sırasında çarpıcı görüntü Önce Vance çıkarıldı, Trump tahliye edilirken sendeledi Saldırı sırasında çarpıcı görüntü! Önce Vance çıkarıldı, Trump tahliye edilirken sendeledi
Bingöl depremiyle ilgili Naci Görür’den uykuları kaçıracak uyarı: Çok tehlikeli Bingöl depremiyle ilgili Naci Görür'den uykuları kaçıracak uyarı: Çok tehlikeli
Eskişehir’de rüzgar camı patlattı, yoldan geçen yaralandı Eskişehir'de rüzgar camı patlattı, yoldan geçen yaralandı
Otobüste kalbi duran yolcu yaşam savaşını kaybetti Otobüste kalbi duran yolcu yaşam savaşını kaybetti
Sarıyer’de üniversite öğrencilerine taciz Kuaförde yakalandı “Şeytana uydum“ dedi Sarıyer'de üniversite öğrencilerine taciz! Kuaförde yakalandı "Şeytana uydum" dedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan 10’uncu kez dede oluyor Bayraktar ailesinden bebek müjdesi Cumhurbaşkanı Erdoğan 10'uncu kez dede oluyor! Bayraktar ailesinden bebek müjdesi

07:55
Tedesco’dan derbi sonrası olay sözler Samandıra’da casus mu var
Tedesco'dan derbi sonrası olay sözler! Samandıra’da casus mu var?
07:35
Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson’dan haber var
Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson'dan haber var
07:15
Trump’tan saldırganın iddialarına tepki: Ben tecavüzcü değilim, pedofili değilim
Trump'tan saldırganın iddialarına tepki: Ben tecavüzcü değilim, pedofili değilim
06:53
İstanbul’daki 13 yıllık başsız kadın cinayeti çözüldü
İstanbul'daki 13 yıllık başsız kadın cinayeti çözüldü
06:21
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’dan Trump ve Netanyahu’yu küplere bindirecek af kararı
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan Trump ve Netanyahu'yu küplere bindirecek af kararı
01:02
Fenerbahçe’de Derbi Sonrası Taraftar Tepkisi: Otobüse Yabancı Madde ve İstifa Tezahüratları
Fenerbahçe'de Derbi Sonrası Taraftar Tepkisi: Otobüse Yabancı Madde ve İstifa Tezahüratları
