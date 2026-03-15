Hatalı Sollama Kaza Tehlikesi Yarattı

Hatalı sollama yapan sürücü kazaya yol açıyordu; o anlar kamerada

BURSA'nın İnegöl ilçesinde hatalı sollama yapan sürücünün hafif ticari aracıyla bir otomobil, karşı karşıya geldi. O anlar, otomobilin araç kamerasına yansıdı.

İnegöl ilçesinden Yenişehir yönüne tek şeritli yolda ilerleyen 16 BCE 886 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü, önündeki TIR'ı sollamak için ters şerit değiştirdi. O sırada karşı yönden gelen 16 LKA 16 plakalı otomobilin sürücüsü Yaşar B., panikle fren yapıp, direksiyonu sağa kırıp, kazayı önledi. O anlar otomobilin araç kamerasına yansıdı.