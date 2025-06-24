Hatay'a 6 Yeni Plaj?

Hatay Büyükşehir Belediyesi, 6 yeni plajın kente kazandırıldığını duyurdu.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İskenderun, Samandağ, Arsuz ve Payas ilçelerindeki belirlenen noktalara plaj düzenlemesi yapıldığı belirtildi.
Çalışma kapsamında kente kazandırılan 6 yeni plaja, soyunma, tuvalet ve duş kabinleri ile oturma bankları, şezlong ve şemsiyelerin eklendiği ifade edildi.
Kente 4 yeni plajın daha kazandırılması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.
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