Hatay'a Türkiye'nin En Büyük Atık Su Tüneli - Son Dakika
Hatay'a Türkiye'nin En Büyük Atık Su Tüneli

19.08.2025 13:49
Bakan Kurum, Hatay'da 11.200 m uzunluğunda atık su tüneli inşaatının sürdüğünü açıkladı.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "11 bin 200 metre uzunluğunda 180 bin metreküp kapasiteli ülkemizin en büyük atık su tünelini Hatay'da inşa ediyoruz" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, depremde ağır yıkıma uğrayan Hatay'da kentin hasar gören kanalizasyon altyapısını yeniliyor. Büyükçat mevkisinde İLBANK, Emlak Konut GYO ve Hatay Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle ileri biyolojik arıtma tesisi kuruluyor. Defne'den başlayan ve Antakya merkez ve Samandağ'ı da içine alan hat boyunca 11,2 kilometre uzunluğunda 5,6 metre çapındaki atık su tünelinin inşası devam ediyor. Bu tünel ile TOKİ ve Emlak Konut projeleri başta olmak üzere mevcut yerleşim birimlerinin atık suları ileri biyolojik arıtma tesisine ulaştırılacak. Atık su tünelinin kendi doğal eğimiyle kanalizasyon sularının doğrudan biyolojik arıtma tesisine transferi sağlanacak. 180 bin metreküp kapasiteli ileri biyolojik atık su arıtma tesisinin tamamlanmasıyla Hatay'ın kanalizasyon sorunu çözüme kavuşacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, atık su tüneli inşaatından görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak, "11 bin 200 metre uzunluğunda 180 bin metreküp kapasiteli ülkemizin en büyük atık su tünelini Hatay'da inşa ediyoruz. Asrın felaketi sonrası şehrimizde konutlarımızın yanı sıra alt yapıyı da tamamen yeniliyoruz. Hatay Atık Su Tüneli projemiz tamamlandığında Asi Nehri; tertemiz suyuyla, tüm ihtişamıyla eski canlılığına tekrar kavuşacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

İklim Değişikliği, Yerel Yönetim, Murat Kurum, Deprem, Güncel, Finans, Çevre, Yaşam, Hatay, Son Dakika

13:18
12:41
