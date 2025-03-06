Hatay Açıklarında 3.9 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi - Son Dakika
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Hatay Açıklarında 3.9 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Hatay'a 4 kilometre uzaklıkta Akdeniz'de meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki deprem kısa süreli endişeye yol açtı, ancak ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum yaşanmadı.

06.03.2025 23:28  Güncelleme: 01:00
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HATAY'a 4 kilometre uzaklıkta Akdeniz'de Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kısa süreli endişe yaratan depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre merkez üssü Hatay'a 4 kilometre mesafede Akdeniz açıklarında saat 22.29'da 3.9 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 7 kilometre derinliğinde ve karadan 4 kilometre açıkta meydana gelen deprem bölgede kısa süreli endişeye neden oldu. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi.

Haber - Kamera: Alican GÜMÜŞ/HATAY,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Hatay Açıklarında 3.9 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatay Açıklarında 3.9 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi - Son Dakika
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