Hatay Akademi Senfoni Orkestrası, depremde kaybettiği müzisyenleri anmak için konser verdi

DİLAN KUTLU
Hatay Akademi Senfoni Orkestrası, 6 Şubat depremlerinin birinci yıl dönümünde depremde hayatını kaybedenleri anmak için Antakya'da konser verdi. Depremde dört üyesini kaybeden orkestranın şefi Ali Uğur, "6 Şubat'ta gelmemizin birçok sebebi var ama öyle bir sebebi var ki bizler bütün depremzedeler gibi 6 Şubat'ta en değerlilerimizi kaybettik. Biz arkadaşlarımıza veda edemeden ayrıldık. Vedalaşmak için tam bir yıl bekledik. 6 Şubat'ta Hatay'da gerçekleştirdiğimiz konserde bir zamanlar onlarla birlikte söylediğimiz şarkıları söyleyerek onları uğurlamak istedik" dedi.
Hatay Akademi Senfoni Orkestrası, Karamanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümünde hayatını kaybedenleri anmak için 6 Şubat'ta Antakya'da binlerce yurttaşla bir araya geldi. Orkestra, depremde vurmalı sazlar sanatçısı Abdo Düzgün, kontrbass sanatçısı Ali Yılmaz, viyola sanatçısı Büşra Kırkıcı, koronun soprano sanatçısı Cansu Çilingir ile beraber 4 müzisyenini kaybetti. Birçoğu enkaz altından saatler sonra çıkarıldı, Hatay'dan göç etmek zorunda kaldı.
Hatay Çoksesli Korosu, Hatay'ın kültürel çeşitliliğini yansıtan her dilden ve her kültürden şarkılarla hayatını kaybeden insanları anmak için depremin birinci yılanda bir araya geldi ve Antakya Yunus Emre Parkı'nda bir konser verdi.
"ARKADAŞLARIMIZLA VEDALAŞMAK İÇİN TAM BİR YIL BEKLEDİK"
Hatay Akademi Senfoni Orkestrası'nı 2019 yılında kuran orkestra şefi Ali Uğur, depremin yıl dönümde kaybettikleriyle bir vedalaşma olarak Hatay'da konser verdiklerini söyledi. Uğur, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Maalesef 6 Şubat depreminden bütün Hatay gibi bizde etkilendik. Orkestradan dört üyemizi kaybettik. Hepsi Antakyalı konservatuvar profesyonel sanatçıydı ve müzik öğretmeniydi. Bu coğrafyanın parlayan birer ışığıydı. Depremden sonra ise Hatay Akademi Orkestrası, Hatay'ın sesini duyurmak ve bu yıkımdan çıkış yolunun umut ışığını yakmak için yola devam etti. Hem Türkiye'de hem de yurt dışında yaptığı konserlerle Hatay'a ses oldu ve iyileştirmek için sanat ve kültür alanında yoluna devam ediyor. Bu yıl dönümünde anmayı neden gerçekleştirdik? Bütün kültürlerde yıl dönümleri önemlidir, bir ritüel ile kutlanır ya da anılır. 6 Şubat'ta gelmemizin birçok sebebi var ama öyle bir sebebi var ki bizler bütün depremzedeler gibi 6 Şubat'ta en değerlilerimizi kaybettik. Biz arkadaşlarımıza veda edemeden ayrıldık. Vedalaşmak için tam bir yıl bekledik. Öldüler ama bütün konserlerde ruhları bizimleydi. Ama artık ayrılma, onlarla vedalaşma vakti. 6 Şubat'ta Hatay'da gerçekleştirdiğimiz konserde bir zamanlar onlarla birlikte söylediğimiz şarkıları söyleyerek onları uğurlamak istedik."
HATAY AKADEMİ SENFONİ ORKESTRASI NEDİR?
Hatay Akademi Senfoni Orkestrası, 2019'da Şef Ali Uğur öncülüğünde çoğunluğu Hatay'da bulunan müzik öğretmenleri, konservatuvar öğrenci ve profesyonel müzisyenler tarafından kuruldu. Orkestranın yine müzik öğretmenlerinden oluşan çok sesli ve çok dilli profesyonel bir korosu da var. Orkestra bünyesinde dünya modern çalgılarının yanı sıra yöresel çalgıları da yer alıyor.
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