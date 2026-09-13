Hatay Antakya'da 24 yıl kesinleşmiş hapsi bulunan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Hatay Antakya'da 24 yıl kesinleşmiş hapsi bulunan firari hükümlü yakalandı

Hatay Antakya\'da 24 yıl kesinleşmiş hapsi bulunan firari hükümlü yakalandı
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Hatay'da hırsızlık ve kamu malına zarar verme suçlarından 24 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.S., polis tarafından yakalandı. Antakya ilçesinde saklandığı belirlenen firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Samim SELÇUK/ Hatay, – HATAY'da hırsızlık ve kamu malına zarar verme suçlarından 24 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.S., polis tarafından yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Çalışma kapsamında, 'İbadete Ayrılmış Eşya Hakkında Hırsızlı' ve 'Kamu Malına Zarar Verme' suçlarından hakkında 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulanan M.S.'nin Antakya ilçesinde saklandığı belirlendi. Ekiplerin düzenlediği operasyon ile firari hükümlü M.S., yakalandı.M.S., işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Hatay Antakya'da 24 yıl kesinleşmiş hapsi bulunan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatay Antakya'da 24 yıl kesinleşmiş hapsi bulunan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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