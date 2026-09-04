Hatay Antakya'da 7 arı şahini vuran kaçak avcı A.G.'ye 1 milyon 356 bin TL ceza kesildi - Son Dakika
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Hatay Antakya'da 7 arı şahini vuran kaçak avcı A.G.'ye 1 milyon 356 bin TL ceza kesildi

Hatay Antakya\'da 7 arı şahini vuran kaçak avcı A.G.\'ye 1 milyon 356 bin TL ceza kesildi
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Hatay'ın Antakya ilçesinde Üçgedik Mahallesi'nde kaçak avcılık yapan A.G., jandarma ekiplerince yakalandı. Koruma altındaki 7 arı şahinini vurduğu belirlenen şüpheliye 1 milyon 356 bin TL ceza uygulandı ve yarı otomatik av tüfeğine el konuldu.

HATAY'ın Antakya ilçesinde koruma altındaki 7 arı şahinini vuran A.G.'ye 1 milyon 356 bin TL ceza uygulandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün Üçgedik Mahallesi'nde yaptıkları çalışmada kaçak avcılık yapan A.G.'yi yakaladı. Yapılan incelemede, şüphelinin göç döneminde Hatay üzerinden geçiş yapan koruma altındaki arı şahinlerini vurduğu belirlendi. Hatay Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından A.G.'ye 7 arı şahini için toplam 1 milyon 356 bin TL ceza kesildi. Olayda kullanılan yarı otomatik av tüfeğine de mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konuldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, Hatay'ın ana kuş göç yollarından biri üzerinde bulunması nedeniyle göç dönemlerinde binlerce kuşun kent üzerinden geçiş yaptığını belirterek, göç eden kuşların rahatsız edilmemesi konusunda vatandaşlara çağrıda bulundu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Hatay Antakya'da 7 arı şahini vuran kaçak avcı A.G.'ye 1 milyon 356 bin TL ceza kesildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatay Antakya'da 7 arı şahini vuran kaçak avcı A.G.'ye 1 milyon 356 bin TL ceza kesildi - Son Dakika
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