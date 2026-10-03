Hatay Antakya'da Atatürk Caddesi'nde 936 konut, 612 iş yeriyle hayat yeniden başladı - Son Dakika
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Hatay Antakya'da Atatürk Caddesi'nde 936 konut, 612 iş yeriyle hayat yeniden başladı

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Hatay Antakya\'da Atatürk Caddesi\'nde 936 konut, 612 iş yeriyle hayat yeniden başladı
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6 Şubat 2023 depremlerinde yıkıma uğrayan Hatay Antakya'daki Atatürk Caddesi'nde 936 konut, 612 iş yeri ve 79 ofisin yapımı tamamlandı. Hak sahiplerine anahtarlar teslim edilirken sakinler yeni evlerine yerleşti, esnaf iş yerlerini açtı.

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde büyük yıkıma uğrayan Atatürk Caddesi'nde inşa edilen konutlarda ve iş yerlerinde hayat yeniden başladı.

Merkez Antakya ilçesindeki Atatürk Caddesi'nde, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı himayesinde yerinde dönüşüm projesi gerçekleştirildi.

Afette çok sayıda konut ve iş yerinin hasar gördüğü ya da yıkıldığı caddenin çehresi yapılan çalışmalarla değişti.

Toplamda 936 konut, 612 iş yeri, 79 ofis, otoparklar ve sosyal donatıların yapımının tamamlandığı bölgede, hak sahiplerine anahtarları teslim edildi.

Mahalle sakinleri güvenli konutlarına yerleşirken, esnaf da iş yerlerini açmaya başladı.

Vali Mustafa Masatlı ve eşi Esra Masatlı da caddede iş yerlerini açan esnafı ziyaret etti.

Yeni konutlarına yerleşen Arzu ve Bülent Çuhadar çiftinin evine de misafir olan Masatlı ve eşi, aileyle sohbet gerçekleştirdi.

"Hatay yeniden kendi gücüne kavuşuyor"

Daha sonra gazetecilere konuşan Vali Masatlı, Atatürk Caddesi'nin kentin ayağa kalkmasındaki en simgesel konumlardan biri olduğunu vurguladı.

Konutlarına yerleşen hak sahipleri ve iş yerlerini açan esnafla caddenin her geçen gün canlılık kazandığını anlatan Masatlı, şöyle konuştu:

"Atatürk Caddesi'nde yeniden başlayan hayat, bizim için çok güçlü bir motivasyon kaynağıdır. Burada açılan her kapı, yanan her ışık, kurulan her sofra bize şunu gösteriyor, Hatay yeniden kendi ritmine, kendi hayatına ve kendi gücüne kavuşuyor."

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Hatay Antakya'da Atatürk Caddesi'nde 936 konut, 612 iş yeriyle hayat yeniden başladı - Son Dakika
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