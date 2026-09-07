Hatay Antakya'da dini nikahlı eşini ve 4 yakınını bıçaklayan şüpheli yakalandı
Hatay'ın Antakya ilçesinde dini nikahlı eşi, kızı ve 2 akrabasını bıçakla yaralayan M.Y., polis ekiplerince gözaltına alındı. Yaralanan 4 kişi hastanede tedavi altına alınırken, zanlı emniyete götürüldü.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde dini nikahlı eşi, kızı ve 2 akrabasını bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.
Güzelburç Mahallesi'nde dün, M.Y. ile dini nikahlı eşi E.Ş. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışma sırasında E.Ş, kızı G.Y, akrabaları D.I. ve B.Ş'yi bıçakla yaralayan M.Y. olay yerinden kaçtı.
Yaralanan 4 kişi, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Polis ekiplerince yakalanan zanlı, İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Kaynak: AA
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