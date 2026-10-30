Hatay Antakya'da kadın muhtar yeni konutlardaki depremzedelerin taleplerini dinliyor - Son Dakika
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Hatay Antakya'da kadın muhtar yeni konutlardaki depremzedelerin taleplerini dinliyor

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Hatay Antakya\'da kadın muhtar yeni konutlardaki depremzedelerin taleplerini dinliyor
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6 Şubat 2023 depremlerinde ağır hasar alan Antakya Ürgenpaşa'da devlet desteğiyle yapılan konutlara yerleşen depremzedeler yaşama yeniden başladı. Kadın muhtar, yeni konutlarındaki depremzedelerin taleplerini dinliyor; sakinler muhtarın desteğinden memnun.

Hatay'ın Antakya ilçesi Ürgenpaşa Mahallesi Muhtarı Feryal Sahillioğlu, depremzede mahalle sakinlerini yeni konutlarında ziyaret ederek taleplerini dinliyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alan Ürgenpaşa Mahallesi'nde, devletin yürüttüğü çalışmalarla yeni konutlar ve sosyal donatı alanları inşa edildi.

Anahtar teslimlerinin ardından yeni konutlarına yerleşen depremzedelerle mahallede yaşam yeniden başladı.

Sosyal yaşamın yeniden canlandığı mahallede muhtar Sahillioğlu da depremzedeleri yeni konutlarında ziyaret ederek taleplerini dinliyor.

Sahillioğlu, mahallesinde yaşamın yeniden başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Devletin desteğiyle mahallenin çehresinin tamamen değiştiğini belirten Sahillioğlu, "Allah razı olsun devletimizden. Depremden sonra mahallemizde çok modern binalar, güzel çocuk oyun alanları, basketbol sahaları ve yeşil alanlar yaparak mahallemizi yeniden güzelleştirip ayağa kaldırdı." diye konuştu.

Yeni konutuna yerleşen Mine Deniz de huzurla yeni yuvasında oturduğunu ifade etti.

Mahalle muhtarının sık sık kendilerini ziyaret ederek taleplerini dinlediğini anlatan Deniz, "Muhtarımızdan çok memnunum. Kadın olarak ondan büyük bir destek alıyoruz, mahallemiz adına her türlü sıkıntımızda bize yardımcı oluyor." dedi.

Mahalle sakinlerinden İlhan Ölmez ise muhtarlarının kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmadığını kaydetti.

Kaynak: AA
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