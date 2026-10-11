Hatay Antakya\'da kuyuya düşen yavru tilki itfaiyenin aparatıyla kurtarıldı

Hatay Antakya'da kuyuya düşen yavru tilki itfaiyenin aparatıyla kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın Antakya ilçesindeki Karlısu Mahallesi'nde kuyuya düşerek mahsur kalan yavru tilki, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Vatandaşların ihbarıyla bölgeye gelen ekipler, aparat yardımıyla çıkardıkları yavru tilkiyi doğal yaşam alanına bıraktı.
HATAY'da kuyuya düşerek mahsur kalan yavru tilki, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Antakya ilçesi Karlısu Mahallesi'nde yavru tilkinin kuyuya düşerek mahsur kaldığını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye sevk edilen ekipler, aparat yardımıyla yavru tilkiyi mahsur kaldığı kuyudan çıkardı. Yavru tilki, daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.
Kaynak: DHA
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